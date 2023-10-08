美国男子死亡128年后终下葬 已成皮革木乃伊

美国宾夕法尼亚州一家殡仪馆为一名已成为皮革木乃伊的男子举行葬礼，而这也是过去128年里，这名男子第一次得以用真名下葬。

路透社报道，当地时间星期六（10月7日），在宾州的雷丁市（Reading），殡仪馆的员工和一些热心民众为詹姆斯·墨菲（James Murphy）举行了葬礼。众人为墨菲的墓碑揭幕，碑石上用小字刻着他的绰号，“石人·威利”（斯通曼·威利，Stoneman Willie）。

殡仪馆馆长说，墨菲是爱尔兰裔，生前酗酒，曾被指控盗窃而锒铛入狱。1895年11月19日，墨菲因肾衰竭死在雷丁的监狱中。

当年的馆长知道墨菲的真名，过去的128年里，他的真名也一直在馆中流传，但直到最近决定为他举行葬礼时，才通过研究最终确认了“詹姆斯·墨菲”就是他的真名。

当地的历史学家迈泽说，当地官员一直未能找到墨菲的亲属，日复一日，年复一年，从没有人来认领他的遗体。是当地历史学家通过监狱记录、殡仪馆记录和其他文件找到了墨菲的真名，进而揭开了他身世的真相。

殡仪馆获得了州政府的许可，得以保留墨菲的遗体，监督实验性防腐的过程。一名正在尝试新防腐技术的殡葬师意外将他制成了木乃伊。“石人”的绰号，即来自于他坚如磐石的皮革般的皮肤。

葬礼当天，一辆摩托灵车运载墨菲的灵柩。牧师对参加仪式的人说，对那些可能认识墨菲的人来说，他“曾经可能是一位挚爱的朋友和家人”。

棺柩中，皮革木乃伊状的墨菲身穿年代感十足的燕尾服，告别了自己作为都市传说和鬼故事主角的128年身后时光。