以巴冲突升级 各大航空公司取消往返特拉维夫航班

以巴冲突星期六（10月7日）发生近几十年来最血腥升级，双方交战已造成至少300人丧生。各大航空公司本周末取消了飞往以色列特拉维夫的数十架航班。

法新社报道，在特拉维夫本古里安机场的到达航班信息牌上，美国航空公司、法国航空公司、德国汉莎航空公司、阿联酋航空公司、瑞安航空公司和爱琴海航空公司等都取消了航班。

不过，飞往埃拉特（Eilat）的商业航班并未停止。埃拉特是以色列的第二个国际机场，也是红海上的旅游胜地。

汉莎航空发言人说，鉴于特拉维夫当前的安全局势，该航司将取消所有往返特拉维夫的航班直至星期一（9日），公司也正在密切关注以色列的安全形势。汉莎旗下的布鲁塞尔航空公司也取消了往返特拉维夫的航班。

法国航空说，航班取消的政策何时解除，将“另行通知”。航司发言人称，商业措施已经到位，旅客可以免费延期或取消行程。

法航-荷航集团旗下的廉价航空公司Transavia，也宣布取消从巴黎和里昂飞往特拉维夫的所有航班直至星期一。

此外，西班牙伊比利亚航空公司旗下廉航伊比利亚快线也取消了往返特拉维夫的航班；意大利的标志性航空公司ITA航空取消了最早于星期天（8日）上午起飞的航班；波兰航空公司则取消了星期六从华沙起飞的航班。

另据路透社报道，美国联邦航空管理局（FAA）也在当地时间星期六晚些时候敦促美国各航司和飞行员，在以色列领空范围内谨慎飞行。