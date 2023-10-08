以军称黎巴嫩向以色列北部发射迫击炮 以方空袭回击

当地时间星期天（10月8日）早上，以色列军方在广播中说，以色列北部遭到黎巴嫩迫击炮袭击，以军现已向黎巴嫩南部发射了迫击炮的地区展开火炮空袭。

路透社简讯报道，三名消息人士说，黎巴嫩当天早些时候向以色列在黎巴嫩舍巴农场（Shebaa Farm）的驻军点发射了抛射物。

以色列军方于当地时间早上近7时30分（新加坡时间星期天中午近12时30分）的声明中说，军队正在通过空袭行动对黎巴嫩的行为进行回击，军方一直在为这种可能性采取准备措施，并将继续在所有地区和任何必要的时间开展行动，确保以色列平民的安全。

黎巴嫩真主党（Hezbollah）随后声明，该组织向舍巴农场发射了火箭弹和火炮。

舍巴农场位于黎巴嫩、叙利亚和以色列之间，属于争议领土。2000年5月，根据联合国决议，以色列从黎巴嫩南部地区撤军，但并未从舍巴农场撤军，黎巴嫩真主党武装组织对以境内目标的袭击一直没有中断。

真主党在黎巴嫩国内属于合法政党，在国会取得议席并且参与联合政府。然而由于争议甚多，目前，美国、英国、澳大利亚、欧盟、加拿大、阿拉伯国家联盟、海湾阿拉伯国家合作委员会以及德国，都把真主党列为恐怖组织。

真主党的举动正值以巴冲突发生进一步升级。

当地时间星期六（7日），巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列发动军事行动，不仅发射数千枚火箭弹，还出动武装人员入境以色列，与以军发生冲突。以军随后对加沙地带展开空袭，以总理内坦亚胡当天宣布国家进入战争状态，并敦促加沙民众尽快撤离。

目前以巴两地死亡人数已经超过400人，以军发言人星期天说，以方还在对加沙地带的八个地区开展行动。