以巴冲突升级 德法加强犹太教场所和学校安保

以巴冲突升级后，德国和法国对本国犹太寺庙、学校和纪念碑等场所加强安保措施。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）星期六（10月7日）对以色列发动突然袭击，以军对加沙地带展开空袭回击并宣布进入战争状态。

法新社报道，德国当天开始加强警察对犹太教和以色列机构的安全保护。内政部长费瑟（Nancy Faeser）说，联邦政府和各地区之间正在协调行动，并密切关注伊斯兰领域哈马斯的潜在支持者。

一些巴勒斯坦人则走上柏林街头庆祝哈马斯对以色列的袭击。柏林警方发布的照片显示，参与庆贺活动的人在柏林新科林区（Neukoelln）的主干道太阳大道（Sonnenallee）上分发糕点。警方针对某些情况对相关人等进行了身份检查，并提出投诉。

新科林区区长说，这是“对一场可怕战争的可怕美化”。他呼吁立刻停止“令人作呕的恐怖主义宣传”。

与此同时，法国则重点关注全国各城市的犹太寺庙和学校安全。鉴于9月下旬以来的宗教节日，巴黎、马赛、里昂和斯特拉斯堡的犹太教堂都已经加强了安保。

内政部长达尔马宁向全国各地方政府领导发出紧急信息，要求进一步对法国犹太社区场所的安全监管和保护。

达尔马宁还呼吁动用“哨兵行动”（Operation Sentinelle）的士兵。这是一支自2015年恐怖袭击以来，部署在全法各地的特种部队。

内政部将在星期天（8日）的一次特别会议上审查安全局势。

法国犹太人代表委员会（CRIF）的代表哈斯（Pierre Haas）说，CRIF对哈马斯袭击以色列事件感到震惊和担忧，并称冲突有可能被带到法国。