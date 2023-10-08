警员涉贪生活奢华 马国总警长：不改变就调走

马来西亚武吉安曼刑事调查部总监苏海利警告，那些与不法集团勾结并过着月薪与支出不符的警员，须立即与犯罪分子断绝关系。他说，若涉贪警员不寻求改变，那就等着“被（当局）改变”。

综合《东方日报》和《星报》报道，苏海利日前揭露，马国警员为了赚取不法之财，选择将同事的安危置身事外，将取缔行动的信息售卖给不法集团，他要求所有警官或主管认真关注这一情况。

苏海利称，一名警曹（Sergeant）居然能拥有马赛地豪车或丰田豪华休旅车。他质疑说，为何这名警曹的上司没有了解下属的财务情况，以及审核财产申报；不排除涉贪警员的上级也参与其中。

苏海利星期五（10月6日）出席槟城理大（USM）刑事调查部总监授权委员会时指出：“现在，你们要听的是来自局长的话，而不是来自刑事调查负责人（OCCI）的话，甚至不是来自你们州警察局长（KP）的话。”

苏海利向130名出席活动的刑事调查局官员说：“要么改变，要么被改变。我不是要钱，我只是想让你们工作。”

苏海利警告：“如果还有人不遵守这样的命令，我就会把你们调走，我还会给你们加上‘不推荐任何级别’的字样，因为你们不配承担任何责任来管理其他级别更高的人。”

他补充说：“若你连自己的军衔都管不好，我凭什么提拔你，推荐你晋升？”