研究：比起狮子 野生动物更惧怕人类

一项新研究指出，相较于狮子等猎食系动物发出的声音，高达95%的野生动物更加害怕听到人类的声音，选择放弃水坑和逃离的可能性要高出一倍，反应时间也快了40%。

《澳洲广播公司》报道，这项发表于美国科学期刊《当代生物学》（Current Biology）的研究指出：“在整个热带草原哺乳动物群落中，（野生动物）对人类的恐惧明显超过对狮子的恐惧。”

研究团队在南非克鲁格国家公园（Kruger National Park）观察野生动物在听到不同声音时的反应，包括水牛、斑马、大象、鬣狗、长颈鹿、捻角羚和疣猪等19种动物。而这一野生公园也栖息着世界上最大的流浪狮子种群，它们也是这项研究的重点关注对象。

研究员在旱季期间将附有喇叭的摄影机架设在掠食者常出没的水坑周边，并配备着移动感应器，若有动物在10公尺内出没，就会触发感应器。

实验期间，摄影机的扩音器会播放一系列包括人类的平静说话声、狮子咆哮、狩猎声音（狗吠和枪声）、鸟叫声等录音，并记录下数千个包含野生动物反应的影片。

影片显示，动物在听到狮吼时，通常会犹豫1秒到2秒才逃离，而野象甚至出现更具对抗性的反应，主动接近及攻击扩音设备，显示野象或选择与狮子对抗的情况。

相比之下，将近95%的动物在听到人类声音时，会比听到狮吼声时跑得更快，也会更迅速地逃离水坑，豹甚至放下口中咬着的猎物离开。

数据显示，与狮吼或狩猎的声音相比，野生动物在听到人类的声音时放弃水坑和逃离的可能性要高出一倍，时间也快了40%。

研究指出，人类活动对野生动物产生了深远的心理影响，即便这些动物未直接受到人类的威胁（比如狩猎），但仅是人类的存在和活动就足以扰乱它们的正常行为。

领导这项研究的美国西部大学生物学家扎内特（Liana Zanette）说，这些结果对保护区管理和野生动物保育带来重大的新挑战，因为即使是善良的人类，在进行野生动物观光旅游时，也会对动物造成恐惧，这是之前未被察觉的现象。