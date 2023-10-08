以色列官员：期待中国“更强烈谴责”哈马斯

以色列驻华高级官员说，以色列希望看到中国对巴勒斯坦激进组织哈马斯进行“更强烈的谴责”，因为中国是以色列的朋友。

综合路透社和法新社报道，以色列驻华大使馆高级官员尤瓦尔（Yuval Waks）星期天（10月8日）说：“当人们在街头被谋杀和屠杀时，现在不是呼吁两国（协商）解决方案的时候。”

同日早些时候，中国外交部发言人说，中方对当前巴以紧张局势加剧和暴力升级深表关切，呼吁有关各方保持冷静克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化。

另一方面，以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）星期天说，将在24小时内疏散所有居住在加沙地带附近的以色列人，同时部署数万名士兵打击渗透到以色列境内的巴勒斯坦武装分子。

哈加里补充说，解救人质的战斗仍在进行中，“该地区有数万名作战士兵，我们将到每一个社区，直到我们杀死以色列境内的每一个恐怖分子”。

据悉，以军还在与加沙地带接壤边界以东两公里处的卡法阿扎（Kfar Aza）与武装分子进行彻夜战斗，迄今已打击了500个哈马斯目标，包括该组织的“军事基础设施、指挥官住宅和哈马斯政权的象征”。

另据巴勒斯坦卫生部星期天公布的报告，自星期六（7日）以来，以色列朝加沙发动的空袭已造成至少313名巴勒斯坦人死亡，其中包括20名儿童，近2000人受伤。以色列政府星期天公布的最新数据则显示，以色列人的死亡人数激增至600多人，另有约2000多人受伤，100多名以色列人被挟持。