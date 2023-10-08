以巴再爆冲突后 英法德加强国内安保巡逻

以巴爆发新一轮大规模冲突后，英国、法国和德国先后加强国内的安保系统，并在可能会引发冲突的敏感地点如犹太教堂、犹太学校等布置警力。

综合路透社和法新社报道，英国伦敦警方星期天（10月8日）称，当局在伦敦部分地区增加了巡逻警力，以维持社区安全，让居民放心。据悉，伦敦西北部的一座犹太教堂周围已布置了“明显的安保措施”。

德国和法国警方也宣布加强本国犹太教堂、犹太学校和纪念碑周围的安保系统。

德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）说：“在柏林，警方立即加强保护。联邦政府和各地区正在密切协调行动。”她补充说，德当局还在密切关注“伊斯兰领域哈马斯的潜在支持者”。

一些巴勒斯坦人的支持者日前走上柏林街头，庆祝巴勒斯坦激进组织哈马斯发起袭击。

法国当局则在9月下旬于巴黎、马赛、里昂和斯特拉斯堡的犹太教堂加强了安保。

在新一轮冲突爆发后，法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）紧急向各地区官员发出信息，要求他们进一步加强敏感地点的监控工作；法国内政部计划在星期天的一次特别会议上审查境内的安全局势。

达尔马宁说：“在来自加沙的恐怖攻击袭向以色列之际，我要求你们立即加强警戒、安全，以及对法国犹太社区场所的保护。”