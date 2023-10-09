中东冲突对全球经济前景增添新风险

正当世界各国中央银行对遏制冠病疫情和俄乌战争引发的物价飙升越来越有信心之际，中东再掀战火可能带来新的通胀趋势，也对经济信心造成打击。

路透社报道，巴勒斯坦激进组织哈马斯上星期六（10月7日）从加沙地带对以色列发动数十年来最猛烈的火箭弹袭击，还派武装分子从海陆空同步进攻以色列。以色列随即展开大规模反击。以色列总理内坦亚胡告诉全国人民，这将是一场“漫长且而艰难的战争”，但他矢言以军“永不停歇”，直到取得胜利为止。

俄罗斯入侵乌克兰近20个月，引发全球不稳定，现在中东爆发战事，增加了更广泛中东冲突的可能性。中东冲突的影响可能需要一段时间才会变得清晰，而且取决于冲突持续多久、战火多激烈，以及会不会蔓延到中东其他地区。

国际货币基金组织（IMF）正密切关注以巴战事的事态发展。不过IMF发言人说，现在评估这场冲突带来的经济后果还“为时过早”。

国际清算银行总经理卡斯滕斯在全美企业经济协会（NABE）的演讲中也说，现在谈论可能产生的影响“为时过早”，尽管石油和股市可能会立即受到影响。

但这场战争至少有可能给已经放缓的全球经济，以及仍在适应美国联邦储备局或延长维持高利率的美国市场，增添一系列不可预测的因素。

北方信托银行首席经济师坦南鲍姆说：“任何经济不确定性都会延迟决策，增加风险溢价，尤其是考虑到该地区……人们对油市开盘走势感到担忧。”

他说，市场还会关注事态的发展。对于经历了数十年不稳定的中东来说，这次冲突是否会以不同的方式演变。

坦南鲍姆说：“问题在于，这是否会导致长期平衡失去平衡？”