一马弊案重要人物 马国政府证实黄宗华入境

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更新 / 2023年10月9日 4:47 PM
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发布 / 2023年10月9日 4:27 PM
马国内政部证实，涉及一马公司弊案的前高盛集团银行家黄宗华已经抵达马国协助调查。（路透社）
马国内政部证实，涉及一马公司弊案的前高盛集团银行家黄宗华已经抵达马国协助调查。（路透社）

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马来西亚内政部证实，当局之前向美国申请引渡的前高盛集团马国籍银行家黄宗华，目前已抵达马国协助当局调查一马公司弊案

内政部长赛夫丁星期一（10月9日）告诉媒体，当局引渡黄宗华是为了起回遭挪用的一马公司资产。他说，目前还不知道黄宗华将在马国逗留多久。“这必须看执法单位的调查进度和结果才能确定。”

马国警察总长拉扎鲁丁告诉马新社，警方是首个调查黄宗华的执法单位。  

黄宗华于2018年11月在马国被捕，马国政府当时同意先将他引渡到美国，美国则同意案件审结后让马国引渡黄宗华。

黄宗华2022年4月8日在美国被定罪，今年3月9日在美国纽约联邦法院被判10年徒刑。法庭也批准马国引渡黄宗华，待他返美后才入狱服刑。

根据控状，高盛2012年至2013年为一马公司三次发行债券时，募得65亿美元（约89亿新元）资金。这些资金中的45亿美元通过贿赂和回扣的方式，转移给马国和阿布扎比的政府官员及银行高管。高盛从中赚取6亿美元费用，黄宗华则获得3500万美元回扣。

新加坡金融管理局今年9月5日宣布，永久禁止黄宗华在证券与期货法令下进行任何受监管的活动，也禁止他在财务顾问法令下提供任何金融咨询服务。他也永久禁止参与资本市场和金融咨询服务公司的管理、担任董事或成为大股东。

马国2018年除了提控黄宗华，也提控一马公司弊案的关键人物刘特佐。不过刘特佐目前仍逍遥法外。

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