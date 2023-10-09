以巴危机爆发后 美伊换囚和资产解冻协议成焦点

以巴冲突爆发至今已造成近3000人死亡。外界的注意力开始转向对巴勒斯坦激进组织哈马斯表示支持的伊朗政府，使美国与伊朗早前协定的换囚和资产解冻协议成为焦点。

路透社报道，美国国务卿布林肯星期天（10月8日）接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表明，伊朗还未能使用美伊9月换囚时解冻的60亿美元（约82亿新元）。

他补充称：“尚未看到伊朗指挥或幕后策划此次袭击的证据，但两国之间肯定存在长期关系。”

今年8月，美伊达成一项初步协议，双方将有条件释放多名彼此拘押的对方人员，伊朗在海外被冻结的数十亿美元资产也将被解冻，其中包括在韩国的60亿美元资产和在伊拉克贸易银行的大量资产。此次换囚协议涉及的美方人员已在资金汇入伊朗指定的卡塔尔境内银行后获释。

不过，截至目前，这笔60亿美元仍由卡塔尔中央银行监管，尚未有分毫流向伊朗。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布赖恩·纳尔逊（Brian Nelson）说：“根据美伊达成的协议条款，这些被限制的资金不能流向伊朗，只能用于未来与人道主义相关的项目；任何与此相反的说法都是虚假和具误导性的。”

美国国务院发言人则说，因存在尽责查证（due diligence）要求，“伊朗需要好几个月的时间才能花完这笔钱，而且正如我们多次说过的那样，这笔钱只能用于为伊朗人民购买食品、药品、医疗设备和农产品”。

一些来自美国共和党的总统候选人试图将以巴冲突与拜登政府和伊朗达成的协议相连，指控总统拜登或指美国纳税人的钱被用来“资助”哈马斯发动袭击。

前南卡罗来纳州州长、2024年共和党总统候选人黑莉（Nikki Haley）说，在任何情况下允许伊朗获得这笔资金都将有助改善该国预算状况，使伊朗得以腾出资金用于“其他方面”。