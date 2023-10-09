联合国：加沙地带逾12万人流离失所

联合国统计，以色列和巴勒斯坦两天前爆发新一轮大规模军事冲突后，加沙地带有逾12万人流离失所。

路透社报道，联合国人道主义事务协调厅（United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs，简称OCHA）星期一（10月9日）说：“加沙已有超过12万3538人在境内流离失所，主要原因是恐惧、安全问题和家园被毁。”

OCHA指出，目前有超过7万3000人在学校避难，其中一些学校被指定为紧急避难所。

位于加沙地带南部的拉法区在最新一轮以巴冲突中被炸得面目全非。（路透社）

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East）发言人阿德南预计，无家可归者将进一步增加。他说：“这些学校里有电，我们为他们提供食物、水、心理支持和医疗援助。”

另一方面，联合国世界粮食计划署（World Food Programme，简称WFP）则对以巴“迅速恶化的局势”对平民的影响深感担忧。

WFP指出，随着冲突加剧，包括弱势儿童和家庭在内的平民在获取基本粮食供应方面，面临越来越大的挑战，粮食分配受到破坏，粮食生产也受到敌对行动的严重阻碍。

WFP呼吁设立人道走廊，让当局向受影响地区提供人道援助。

据加沙地带卫生部门更新的死伤数据，袭击已经造成493名巴勒斯坦人死亡，约2751人受伤。