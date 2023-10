联合国：加沙地带逾12万人流离失所

联合国统计,以色列和巴勒斯坦两天前爆发新一轮大规模军事冲突后,加沙地带有逾12万人流离失所。

路透社报道,联合国人道主义事务协调厅(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,简称OCHA)星期一(10月9日)说:“加沙已有超过12万3538人在境内流离失所,主要原因是恐惧、安全问题和家园被毁。”

OCHA指出,目前有超过7万3000人在学校避难,其中一些学校被指定为紧急避难所。

位于加沙地带南部的拉法区在最新一轮以巴冲突中被炸得面目全非。(路透社)

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)发言人阿德南预计,无家可归者将进一步增加。他说:“这些学校里有电,我们为他们提供食物、水、心理支持和医疗援助。”

另一方面,联合国世界粮食计划署(World Food Programme,简称WFP)则对以巴“迅速恶化的局势”对平民的影响深感担忧。

WFP指出,随着冲突加剧,包括弱势儿童和家庭在内的平民在获取基本粮食供应方面,面临越来越大的挑战,粮食分配受到破坏,粮食生产也受到敌对行动的严重阻碍。

WFP呼吁设立人道走廊,让当局向受影响地区提供人道援助。

据加沙地带卫生部门更新的死伤数据,袭击已经造成493名巴勒斯坦人死亡,约2751人受伤。