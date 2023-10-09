美国经济学家获2023年诺贝尔经济学奖

瑞典皇家科学院宣布，将2023年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家克劳迪娅·戈尔丁（Claudia Goldin），以表彰她在女性劳动力研究领域的突出贡献。

综合媒体报道，这位哈佛大学教授是第三位获得诺贝尔经济学奖的女性。评委会星期一（10月9日）说，戈尔丁“推动了我们对女性劳动力市场结果的理解”。

评奖委员会指出，在全球范围内，只有约有50%的女性参与劳动力市场，且职场收入普遍低于男性；而男性劳动者的比例则有80%。

评委会说：“戈尔丁首次全面阐述了几个世纪以来妇女的收入和劳动力市场参与情况……她的研究揭示了变化的原因，以及仍然存在的性别差距的主要根源。”

戈尔丁的研究表明，女性劳动力市场参与率在整个时期内并没有呈现上升趋势，而是形成“U”形曲线。19世纪初，随着从农业社会向工业社会的转变，已婚妇女参与程度有所下降，但随着20世纪初服务业的发展，已婚妇女参与程度开始增加。戈尔丁将这种模式解释为结构性变化和关于女性对家庭责任的社会规范不断演变的结果。

戈尔丁接受媒体采访时说，诺贝尔奖是一个“非常重要的奖项，不仅对我，而且对许多在这一领域工作并试图理解男女劳动者在薪酬方面为何还有如此巨大差异的人来说，也是如此。”

戈尔丁将获得1100万瑞典克朗（近137万新元）奖金。