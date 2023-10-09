哈马斯乘滑翔伞突袭以色列音乐节 逾百人死多人被俘

一名协助搬运尸体的志工说，巴勒斯坦激进组织哈马斯在一场音乐节上杀害了约250人。另有多名来自不同国家的年轻人遭哈马斯绑架。

综合媒体报道，以色列非政府救援组织扎卡（Zaka）发言人布克金（Moti Bukjin）称，根据运走尸体的卡车数量估计，“派对举办的地区和派对现场……有200具至250具尸体”。

布克金说：“他们（哈马斯）以一种难以想象的方式冷血地屠杀了人们。”

图为哈马斯恐怖分子在以色列南部雷姆（Re’im）音乐节发动袭击后的案发现场。（法新社）

10月7日，一场名为“迷幻音乐节”的活动在以色列南部雷姆（Re’im）举行，吸引了约3500人参加。哈马斯恐怖分子当天乘滑翔伞降落加沙边境，无预警落地活动现场后，朝正在狂欢的人们开枪。

据悉，音乐节是哈马斯发动攻击的首个地面目标之一。社交媒体上流传的影片显示，枪声响起时，人们纷纷仓惶逃命，另有多国人质被掳走，其中包括一名中以混血女子阿伽玛尼（Noa Argamani）。

一名以色列幸存者约什科维奇（Gili Yoskovich）回忆称，哈马斯朝所有人开火，我在惊慌中逃到一棵果树下，紧闭双眼假装死去。

她说：“他们朝一棵一棵树射击……我看到周围的人都死了，我当时非常安静，我没有哭，也没有做任何事情。”

在大约三小时后，约什科维奇听到有人用希伯来语说话时，才被以色列士兵救出。