周一美市盘前下跌 重点谈老字号牛仔服装制造商Levi Strauss业绩

星期一（10月9日）重点：

哈马斯在周末对以色列发动袭击，导致美国华尔街股市主要股指期货星期一（10月9日）下跌，油价飙升。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低24.90点或0.58％，报4283.60点；纳斯达克100指数期货也下跌107.40点或0.72％，报14865.80点；道琼斯指数期货则下挫155.60点，报33252.00点。

美国股市主要股指在上星期五（6日）上涨，科技股领涨。最新的月度就业报告显示，虽然工资增长放缓，但是美国9月份就业人数普遍增加。标准与普尔500指数和纳斯达克指数双双取得自8月底以来的最大单日百分比涨幅。

标准与普尔500指数上星期五上升50.31点，闭市报4308.50点。重量级的道琼斯指数起288.01点，闭市报33407.58点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高1.70％或250.02点，以14973.24点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是105亿8000万股，比过去20天的107亿2000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

市场正在密切关注哈马斯对以色列发动的袭击对中东石油生产的影响。在油价上涨之际，市场石油股普遍走高。埃克森美孚（Exxon Mobil）股价上涨2.71％，雪佛龙（Chevron）上涨2.39％。

国防和航空航天公司Lockheed Martin董事会上星期五批准把股票回购计划扩大至60亿美元，并将季度股息从每股3美元提高到每股3.15美元。Lockheed Martin股价在今晚盘前上涨4.81％，截稿时报420.00美元。

迪士尼（Walt Disney）股价在今晚盘前上升0.87％，截稿时报83.66美元。《华尔街日报》报道说，迪士尼的大股东之一，佩尔茨（Nelson Peltz）的特里安基金管理公司（Trian Fund Management）正在争取在迪士尼董事会的多个席位。

下文我们来看看老字号牛仔服装制造商Levi Strauss & Co的最新季度业绩。今晚盘前该股退低0.05美元，截稿时报13.05美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、Palantir Technologies、亚马逊（Amazon）和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

因为价格的关系，Signature by Levi Strauss和Denizen牛仔布系列的销售量明显出现疲弱。它们在沃尔玛（Walmart）和Target的销售额双双在第三季度下降，而且降幅达到两位数。（路透社）

Levi Strauss & Co（纽约证券交易所代码：LEVI）

在百货公司和大型零售商的牛仔产品销售疲软之际，老字号牛仔服装制造商Levi Strauss & Co在10月6日盘后，再次下调对公司全年营业额的预测。该集团旗下的直销商店和网站的势头也不足以抵消它美国批发业务的疲软。

Levi Strauss发布上季度业绩时，曾大幅度下调全年盈利预测。没想到短短的三个月后，又再下调全年营业额预测。该公司说，现在高管们预计，集团的年净营业额将同比增长1％，小于之前预测的1.5％至2.5％的增长幅度。不仅如此，调整后的每股盈利相信会处在先前公布的1.10美元至1.20美元区间的下限。

根据Levi Strauss截至今年8月底的第三季业绩报告，集团的营业额同比大致持平，是15亿1000万美元。集团该季度的净利是1000万美元，即每股净利0.02美元，比去年同期的1亿7300万美元，即每股净利0.43美元，明显少了许多。不过在计入特殊项目后，调整后的每股盈利是0.28美元。

LSEG（前身为Refinitiv）之前搜集到的分析师平均预测是营业额15亿4000万美元，每股盈利0.27美元。Levi Strauss的营业额可说是不达标。

与其他零售商一样，Levi Strauss和它旗下的Dockers及Beyond Yoga，全都面对美国市场更为严峻的销售压力。Levi Strauss目前除了直接在它的网站和全球各地的自营商店销售旗下商品之外，也把商品批发给连锁零售商，如：Macy’s、Kohl’s和Target。

Levi Strauss首席执行官伯格（Chip Bergh）说，因为价格的关系，像Signature by Levi Strauss和Denizen牛仔布系列的销售量明显出现疲弱。它们在沃尔玛（Walmart）和Target的销售额双双在第三季度下降，而且降幅达到两位数。

对Levi Strauss来说，直销和国际销售业务是它业务较强的部分。与运动巨头耐克（Nike）一样，Levi Strauss也试图通过自己经营的商店和网站来推动更多的生意，从而更好的控制盈利率。

在第三季度，Levi Strauss从直销业务中取得的营业额较去年同期增长14％。电子商务方面的营业额则同比增长19％，而且集团旗下所有品牌的营业额均在电子商务领域里实现两位数的增长率。

直销业务赚取的营业额占第三季度净营业额的40％。Levi Strauss承诺，到2027财年这个比例将会提高到55％。

到目前为止，在Tipranks的八名分析师中，有四名给予Levi Strauss股“买进”评级，另外四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是16.50美元。