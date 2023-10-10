美英法德意领导人矢言“坚定团结”支持以色列

美国、英国、法国、德国和意大利领导人通电话，同声谴责巴勒斯坦激进组织哈马斯对以色列的袭击，并给予以色列“坚定和团结的支持”。

路透社报道，美国总统拜登、英国首相苏纳克、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨和意大利总理梅洛尼，星期一（10月9日）晚通话后发表联合声明说：“在未来的一段时间，我们作为以色列的盟友和共同朋友，将保持团结和互相协调，以确保以色列能够保卫自己，并最终为和平与一体化的中东地区创造条件。”

以色列总理内坦亚胡星期一发表全国电视讲话，指哈马斯在袭击以色列期间犯下的暴行，与极端组织伊斯兰国的行为如出一辙。

内坦亚胡说：“哈马斯的残暴行为，是在伊斯兰国组织之后从未见过的。被捆绑的儿童和家人一起被处决。年轻男女遭背后开枪处决。其他恐怖行径我就不在这里说了。”

“我们一直都清楚哈马斯是什么样的组织。现在全世界也知道了。哈马斯就是伊斯兰国组织。我们要击溃它，就像开明世界击溃伊斯兰国组织一样。这个邪恶的敌人想要战争，它就会得到战争。”

以色列星期一早前宣布“全面封锁”加沙。以色列国防部长加兰特说：“我已下令全面围堵加沙地带。没有电、食物、水、天然气，一切都被封锁了。”

以色列当局说，约150人被哈马斯武装分子俘虏，其中包括至少十几二十名外国人。

根据以色列电视频道的统计，哈马斯袭击造成的死亡人数已上升至900人，大部分为以色列人。而加沙卫生部说，以色列空袭造成至少687名巴勒斯坦人死亡。