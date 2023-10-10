美军联席会议主席布朗警告伊朗 别插手以巴冲突

美军最高将领警告伊朗不要插手以巴危机。以巴开打后，获伊朗支持的黎巴嫩真主党向以色列北部发射了火箭弹。

路透社报道，新任美军参谋长联席会议主席布朗星期一（10月9日）说，他不希望这场冲突扩大。当被问及有什么话要对伊朗说时，布朗的回答是：“不要插手。”

布朗说：“我们要传达一个非常强烈的信息。我们不希望事态扩大，我们一定要非常清楚的向伊朗传达这个信息。”

这是布朗上月从米利手中接过美军联席会议主席一职后，首次公开评论以巴冲突。

黎巴嫩真主党称，真主党星期一（9日）晚用制导导弹和迫击炮弹袭击黎以边境附近的以色列军营，报复以色列当天袭击黎巴嫩南部，造成数名真主党武装人员死亡。

以色列说，星期一（9日）的炮击行动造成至少三名真主党武装人员死亡，并指黎巴嫩境内巴勒斯坦人早前跨境袭击，造成一名以色列军官死亡。

跨境袭击事件标志着以巴在加沙地带的冲突大幅扩大到以黎边境以北地区。2006年，获伊朗支持的真主党和以色列爆发了一个月的血腥战争。

美国国防部奥斯汀10月8日宣布下令“杰拉尔德·R·福特”号航空母舰战斗群移至更靠近以色列的东地中海，包括一艘航空母舰、一艘导弹巡洋舰和四艘导弹驱逐舰，以展示武力，准备应对任何情况。

福特号为美国海军最新、最先进的航空母舰，也是美国海军第三代核动力航空母舰。此次大规模部署还包括大量舰艇和战机，凸显美国对以巴冲突升级的担忧。