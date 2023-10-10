非洲面对热浪威胁 恐加剧孕妇儿童健康风险

气候变化带来的热浪给遭武装冲突蹂躏、贫困的南苏丹增添挑战，进一步提高妇女流产、死产和婴儿体重过轻的风险。

南苏丹面对武装冲突、干旱、普遍贫困和农村医疗服务匮乏等问题，是全球孕产妇死亡率最高的国家之一。非政府组织ForAfrika的工作人员担心，越来越频繁的热浪会加剧这个问题。

据路透社报道，2020年发表在《英国医学杂志》的一篇研究报告，针对1990年代中旬以来进行的70项研究进行分析后发现，气温每升高1摄氏度，死产和早产的人数就会增加约5%。

联合国和非洲联盟今年9月发布的报告则指出，非洲的气温上升速度比全球其他地区快，并面临更严重的干旱等天灾，因此非洲的情况尤其令人担忧。

ForAfrika的营养协调员埃利亚斯说，生活在偏远农村地区的孕妇可获得的医疗服务资源有限，因此“当气候变化导致孕妇中暑时，拯救她们的生命变得非常困难”。

世界卫生组织指出，气温升高、极端天气、空气污染以及水和食品供应不安全不仅会导致死亡，还会加剧传染病，引发与高温有关的疾病，并对孕妇造成伤害。

埃利亚斯说，在南苏丹，与气候有关的干旱和其他气候冲击造成的粮食短缺，也可能导致孕妇营养不良或贫血等。

联合国人道主义事务协调厅的数据显示，洪水、干旱和冲突导致近780万南苏丹人（占总人口的三分之二）面对严重的粮食短缺问题。其中，有73万8000名孕妇和哺乳期妇女营养不良。