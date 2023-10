联合国估计,自以色列和巴勒斯坦爆发大规模冲突以来,加沙地带有近20万人流离失所。

路透社报道,联合国人道主义事务协调厅(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,简称OCHA)星期二(10月10日)说:“整个加沙地带流离失所的人急剧上升,自上星期六(7日)以来已有超过18万7500人。大多数人在学校避难。”

世界卫生组织证实,自上周末以来,有13个位于加沙地带的医疗服务设施遭到袭击,并指储存当地的医疗用品已经用完,呼吁在加沙地带设立一条人道救援走廊。其发言人说:“世卫组织呼吁结束暴力……须要建立一条人道主义走廊,以便向人们提供重要的医疗物资。”