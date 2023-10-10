周二美市盘前小幅走高 重点谈分析师评晶片设计巨头Arm Holdings

星期二（10月10日）重点：

美国联邦储备局政策制定者的鸽派言论，让美国华尔街股市主要股指期货星期二（10月10日）小幅走高。美联储官员说，近期美国长期国债收益率上涨，直接影响家庭和企业的融资成本。这可能让美联储决定不再进一步上调利率。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货小幅上升7.60点或0.18％，报4343.30点；纳斯达克100指数期货起32.40点或0.22％，报15079.60点；道琼斯指数期货则起68.70点，报33673.30点。

华尔街股市主要股指星期一（9日）收高，全场以能源股领涨。投资者消化了有关以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间冲突的最新消息，而且也开始转向避险资产。

标准与普尔500指数星期一上升27.16点，闭市报4335.66点。重量级的道琼斯指数起197.07点，闭市报33604.65点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.49％或73.91点，以15047.16点收市。

美国股市星期一的交易相当淡静，交易所的总成交量是87亿1000万股，比过去20天的106亿8000万股平均成交量少很多。

盘前交易重点：

Unity Software宣布，里奇蒂洛（John Riccitiello）将辞去总裁、首席执行官兼董事长职务。Unity Software股价在星期二晚上盘前上涨7.74％，截稿时报32.00美元。该集团上个月曾因宣布新的涨价计划，而遭到客户强烈反对。Unity Software当时还被迫道歉，甚至取消部分计划。

哈马斯袭击以色列后，国防股普遍上涨。Northrop Grumman股价在星期二盘前上升0.92％，截稿时报475.93美元；Lockheed Martin股价也起1.15％，截稿时报441.57美元。

百事可乐（PepsiCo）将在星期二较迟时候发布第三季度业绩报告。百事可乐股价在星期二盘前上升2.12％，截稿时报164.78美元。

星期二下文我们来看看分析师如何评价晶片设计巨头Arm Holdings。星期二盘前该股起2.19％，截稿时报55.44美元。

盘前活跃股按序：Palantir Technologies、特斯拉（Tesla）、Unity Software、苹果（Apple）和Plug Power。截稿时，除了特斯拉股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

Arm Holdings （纳斯达克证券交易所代码：ARM）

在过去五个交易日里，Arm Holdings股价上升了4.33％。（法新社）

在人工智能、数据中心、高端电脑业务强劲，以及软件设计特许权使用费上涨的提振下，晶片设计巨头Arm Holdings的前景备受市场分析师看好。

其中高盛（Goldman Sachs）分析师哈里敏也（Toshiya Hari）最近就给了Arm Holdings“买入”评级，并给出62美元的目标价。

哈里敏也预计，Arm Holdings将会通过提高专利费来扩大它在智能手机市场、数据中心、汽车行业和互联网的影响力。此外，该晶片设计巨头从现在到2026财年里，三年的营业额和non-GAAP每股盈利的复合年增长率分别会是16％和36％，比高盛现在追踪的半导体和半导体资本设备覆盖范围内的公司的中位数还要高。

BMO Capital分析师斯里瓦斯塔瓦（Ambrish Srivastava）也开始追踪Arm Holdings股票，并给了它60美元的目标价。

斯里瓦斯塔瓦说，在平均售价较高的服务器和基础设施市场，虽然市场整体增长率一般，但是Arm Holdings在这个市场的势头却很强劲。Arm Holdings的中央处理器（CPU）正在通过亚马逊网络服务（AWS）以及英伟达（Nvidia）在超大电脑领域取得很好的进展。

斯里瓦斯塔瓦更是预计，到了2024财年，Arm Holdings的营业额和每股盈利将分别达到29亿6000万美元和1.05美；在2025财年营业额和每股盈利会再分别增加至37亿美元和1.39美元。

Rosenblatt分析师摩西曼（Hans Mosesmann）给出了85美元的极高目标价和“买入”的评级。

摩西曼预测，Arm Holdings营业额的长期复合年增长率会介于15％至20％。他也预计，该集团2024财年的营业额和每股盈分别会是29亿7000万美元和1.06美元，2025财年的营业额和每股盈利则分别会是37亿1000万美元和1.40美元。

另外在Tipranks的21名分析师中，也有14名给予Arm Holdings股“买进”评级，六名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是62.32美元。

