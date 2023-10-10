IMF下调中德经济增长预测

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更新 / 2023年10月10日 9:32 PM
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发布 / 2023年10月10日 9:30 PM
国际货币基金组织首席经济师古林查斯星期二在摩洛哥举办的记者会上，发布最新的《世界经济展望》报告。（法新社）
国际货币基金组织首席经济师古林查斯星期二在摩洛哥举办的记者会上，发布最新的《世界经济展望》报告。（法新社）

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今年全球的经济增长料维持在3%，但由于通货膨胀率居高不下，全球经济缓慢前行，国际货币基金组织下调了对中国和德国的经济增长预测。

法新社报道，国际货币基金组织（IMF）星期二（10月10日）发布最新的《世界经济展望》报告显示，今年的全球经济增长预测维持在3%，但明年的经济增长预测则下调到2.9%，比7月所预测低0.1个百分点。

IMF首席经济师古林查斯在记者会上说：“全球经济继续从疫情和俄乌战争中复苏，表现出非凡的韧性。然而，增长仍然缓慢且不平衡。全球经济正在缓慢前行，而不是冲刺。”

报告指，今年的通货膨胀率将维持在6.9%的高位，2024年的通胀则料达5.8%，比7月预测的高0.6个百分点。

古林查斯指出，美国的表现比其他主要经济体好。IMF将美国今年的经济增长预测从1.8%上调至2.1%；明年预计美国的经济增长将达到1.5%，比此前的预测上调了0.5个百分点。

相较下，中国在面对房地产危机的重压下，未来两年的经济前景料受影响。

IMF预测，中国今年的经济增长为5.0%，略低于早前5.2%的预测；2024年的经济增长则将进一步放缓至4.2%，低于此前预测的4.5%。

德国的经济前景也相当黯淡，可能是唯一出现经济萎缩的七国集团成员。

IMF指，德国经济预计今年将萎缩0.5%，之前的预测是萎缩0.3%；2024年经济将增长0.9%，低于此前预测的1.3%。

另外，IMF将日本今年的经济增长大幅上调至2.0%，原因是“需求增加、入境旅游激增和汽车出口反弹”等。

至于以巴冲突可能带来的影响，古林查斯说，目前要评估这次冲突对中东经济带来的影响还为时过早。

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