IMF下调中德经济增长预测

今年全球的经济增长料维持在3%，但由于通货膨胀率居高不下，全球经济缓慢前行，国际货币基金组织下调了对中国和德国的经济增长预测。

法新社报道，国际货币基金组织（IMF）星期二（10月10日）发布最新的《世界经济展望》报告显示，今年的全球经济增长预测维持在3%，但明年的经济增长预测则下调到2.9%，比7月所预测低0.1个百分点。

IMF首席经济师古林查斯在记者会上说：“全球经济继续从疫情和俄乌战争中复苏，表现出非凡的韧性。然而，增长仍然缓慢且不平衡。全球经济正在缓慢前行，而不是冲刺。”

报告指，今年的通货膨胀率将维持在6.9%的高位，2024年的通胀则料达5.8%，比7月预测的高0.6个百分点。

古林查斯指出，美国的表现比其他主要经济体好。IMF将美国今年的经济增长预测从1.8%上调至2.1%；明年预计美国的经济增长将达到1.5%，比此前的预测上调了0.5个百分点。

相较下，中国在面对房地产危机的重压下，未来两年的经济前景料受影响。

IMF预测，中国今年的经济增长为5.0%，略低于早前5.2%的预测；2024年的经济增长则将进一步放缓至4.2%，低于此前预测的4.5%。

德国的经济前景也相当黯淡，可能是唯一出现经济萎缩的七国集团成员。

IMF指，德国经济预计今年将萎缩0.5%，之前的预测是萎缩0.3%；2024年经济将增长0.9%，低于此前预测的1.3%。

另外，IMF将日本今年的经济增长大幅上调至2.0%，原因是“需求增加、入境旅游激增和汽车出口反弹”等。

至于以巴冲突可能带来的影响，古林查斯说，目前要评估这次冲突对中东经济带来的影响还为时过早。