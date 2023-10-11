拜登指哈马斯突袭为“邪恶行为” 吁以色列遵守战争法

美国总统拜登称巴勒斯坦激进组织哈马斯对以色列的袭击，是“纯粹的邪恶行为”，并强调美国对以色列的支持。

路透社报道，拜登在过去四天里第三次与以色列总理内坦亚胡通电话后，星期二（10月10日）在白宫发表讲话。

拜登说，哈马斯的既定目的就是“杀犹太人”，他呼吁以色列在反击行动中遵守战争法。

拜登说，哈马斯威胁要处决人质，包括纳粹大屠杀的幸存者，这违反了“每一项人类道德准则”。 他说，哈马斯的残暴和“嗜血”让人想起“伊斯兰国组织最严重的暴行”。

拜登说：“这是恐怖主义，可悲的是，对于犹太人来说这不是新鲜事。”他说，这让人们想起反犹太主义和对犹太人的种族灭绝。

他告诉内坦亚胡，如果美国受到这种攻击，“我们的回应将是迅速、果断和压倒性的”，但是民主国家在战争时期也遵守法治。

拜登说，至今有14名美国人在袭击中死亡，并证实有一些美国人被哈马斯挟持，他对此表示担忧。

白宫国家安全顾问沙利文在另一场新闻发布会上告诉记者，他们相信有20名美国人失踪，目前尚不清楚这些美国人是否被扣为人质。

另一方面，以色列军方星期二说，首架携带美国弹药的军机已在以色列降落。

拜登政府早前宣布，将向以色列运送新的防空系统、弹药和其他安全援助资源，以协助以色列反击哈马斯。