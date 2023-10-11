博雷利：以色列全面封锁加沙地带违反国际法

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利批评以色列全面封锁加沙地带，违反了国际法。

路透社报道，博雷利星期二（10月10日）在阿曼为以巴冲突召开紧急会议后说，“绝大多数”欧盟外长支持继续向管理约旦河西岸的巴勒斯坦权力机构提供援助。

欧盟委员会成员、匈牙利外交官瓦赫利星期一（9日）说，欧盟暂停了对巴勒斯坦的所有发展援助，但在遭到欧盟各国政府的强烈反对后，欧盟委员会否认暂停对巴勒斯坦的援助。

博雷利星期二（10日）重申欧盟对哈马斯袭击以色列的谴责，袭击导致1000多名以色列人死亡，其中大部分为平民。

但博雷利也说，以色列的回应必须符合国际人道主义法，对加沙地带实施全面封锁违反了这一准则。以色列在加沙地带的空袭行动已造成至少770人死亡。

博雷利引述联合国声明称，“向大量平民断水、断电、断粮是违反国际法的。”他说：“以色列有权自卫，但必须遵守国际法、人道主义法，（以色列）一些决定违反了国际法。”

以色列批评联合国声明，指责联合国人权机构负责人未谴责哈马斯为恐怖分子。

欧盟将哈马斯列为恐怖组织。博雷利强调，欧盟不与管理加沙地带的哈马斯合作，但他认为，欧盟继续通过为巴勒斯坦权力机构提供援助来帮助巴勒斯坦平民，至关重要。

他说：“对所有巴勒斯坦人进行集体惩罚，将是不公平且没有成效的。”

博雷利邀请以巴外长以视讯方式参加10日在阿曼马斯喀特举行的会议，但欧盟官员说，以色列外长科恩不愿参加巴勒斯坦权力机构部长马利基将发表讲话的会议，因此两人最终都没有参加。