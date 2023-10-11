韩国192名在以色列旅行的游客平安回国

以巴再掀战火，迫使许多航空公司暂停往返以色列的航班，星期三（10月11日）清晨6时零8分（新加坡时间星期三5时零8分），一架大韩航空客机从特拉维夫飞抵仁川国际机场，把192名韩国游客平安送回国。

韩联社报道，前来接机的亲友当天凌晨就到机场入境大厅等待，他们目不转睛地凝望着显示航班动态的电子屏幕，时而用手机查看相关新闻，焦急不安地等待航班落地。见到亲人后，悬着的心终于落下，相拥的场面令人感动，踏上祖国土地的韩国游客显得格外轻松。

下机乘客透露，特拉维夫机场挤满了希望撤离以色列的外籍人员。据悉，除了当天回国的192名游客外，韩国外交部也正在安排飞机和陆路交通工具，以协助其余短期游客回国。

另据路透社报道，韩国外交部星期二（10日）说，约570名韩国人在以色列长期居留，另有约480名韩国人在当地短期居留。

巴勒斯坦激进组织哈马斯10月7日从加沙地带对以色列发动数十年来最猛烈的火箭弹袭击，并派武装分子从海陆空同步进攻以色列。以色列随即展开大规模反击。冲突目前仍在持续，已致双方近2000人死亡、超过6000人受伤。

以色列国防部星期二说，至今有1000多名以色列人死于哈马斯袭击、2800多人受伤。加沙地带官员同日说，至少900人在以色列的袭击中丧命、4000多人受伤。