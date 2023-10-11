美国人担忧移民问题 拜登支持率接近任内最低水平

在美国人对非法移民问题的担忧升至2019年以来的最高水平之际，拜登10月的支持率接近他任期内的最低水平。

路透社与益普索进行的这项三天调查于星期天（10月8日）结束。调查结果显示，40%受访者认可拜登的表现，略低于一个月前的42%。

虽然经济一直是美国选民最关心的课题，但在10月民调中，将“移民”列为首要问题的受访者从9月的8%大幅上升至14%。

19%的受访者最关注经济问题，低于9月的23%；11%最关注犯罪问题，7%最关注环境问题。

本次调查的误差范围为三个百分点。

共和党人包括寻求重返白宫的前总统特朗普，一直批评拜登未能阻止从墨西哥边境涌入的移民。在共和党内总统初选一路强劲领先的特朗普承诺，如果选民让他重返白宫，他将采取更多措施来阻止非法移民入境。

路透社与益普索9月份进行的另一项民调发现，54%的美国人同意“移民使土生土长的美国人的生活变得更困难”。参与调查的约73%共和党人和37%民主党人同意这一说法。

自2021年8月以来，拜登的公众支持率一直低于50%，10月的支持率接近他在2022年中期的最低水平36%。

路透社与益普索民调采用具有全国代表性的样本，在线收集了1029名成年人的回答。