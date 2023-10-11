印度本月将进行载人航天关键试验

印度政府官员10月10日透露，印度定于10月21日进行一次发射任务，目的是发射一艘不载人的飞船，之后再返回地球。

新华社报道，这是印度为推进其“加甘扬”（Gaganyaan）载人航天计划进行的一次关键试验。印度政府科学技术部副部长辛格说，这次关键试验任务将在印度南部安得拉邦斯里赫里戈达岛的萨蒂什·达万航天中心进行，主要目标是测试载人飞船乘员逃逸系统的有效性。

辛格还说，印度计划明年再进行另一项测试飞行任务，将一个设计为女性容貌的机器人放置在宇宙飞船中发射升空。

据介绍，印度载人航天任务“加甘扬”预计将于明年执行，届时印度将首次尝试把宇航员送上太空。“加甘扬”计划耗资约902.3亿印度卢比（约14亿7752万新元），目标是发射载人飞船，将三名宇航员送至距地面约400公里的飞行轨道，一段时间后飞船再返回地球，在印度周边海域降落。

“加甘扬”项目主管赫顿9月受访时说，印度空间研究组织目前正在训练四名宇航员，并希望扩充宇航员队伍，为将来执行更多载人航天任务做准备。

“加甘扬”在印地语中意为“天空之船”。外媒认为，印度近来在太空探索领域不断有新动作，而载人航天计划“加甘扬”无疑展示了印度在这方面的雄心。