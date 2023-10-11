美国七岁女童戳破生日气球后死亡

美国一名女童刚过七岁生日不久，就因戳破了生日气球死亡，目前尚不确定女童是死于氦气中毒，还是因气球覆盖口鼻窒息而死。

英国《每日邮报》（Daily Mail）星期二（10月10日）报道，这名来自田纳西州的七岁小女孩名叫亚历山德拉·凯利（Alexandra Hope Kelly），案发当天，妈妈茜娜（Channa Kelly）在准备小休前，让亚历山德拉独自玩着一个34英寸大小的“七号”气球。

不过，当茜娜睡醒下楼时，却看到亚历山德拉头部被泄了气的乳胶气球缠绕，脸朝下的躺在客厅地板上。

茜娜回忆说：“她问我是否可以把7号大气球打开，我说没问题，（然后）我回到卧室，没有意识到这种气球的危险性。我睡了一会儿，醒来时发现女儿脸朝下躺在客厅地板上，我把她留在了那里，我以为她睡着了。”

没过多久，茜娜才赫然发现女儿的头部被泄了气的气球缠绕。她说：“我赶紧把气球拿开，拨打了911，并立即开始心肺复苏。”

然而，尽管救护人员和警方立即赶到现场为亚历山德拉实施心肺复苏术，却已无力回天。

茜娜悲痛地说：“他们（救护人员）不知疲倦地努力让她苏醒过来，但都没有成功。我歇斯底里地哭了起来，对刚刚发生的一切感到无比震惊和难以置信。我的女儿，也是我唯一的孩子，就这样离开了人世。”

无法确定死因是氦气中毒或窒息

报道称，目前还无法确定亚历山德拉是死于氦气中毒还是窒息。她的尸检报告预计将在四到六个月后出炉。

为了引起家长们的重视，以防悲剧重演，茜娜决定向大众公开事故起因。

她说：“作为父母，我一直都知道乳胶气球有窒息的危险，但从来没有想到过这种充有氦气的大型聚酯薄膜氦气球（Mylar helium filled balloons）会有这样的危险。在她的生日派对结束一周后，我和她坐在一起，看着她把所有的乳胶气球都踩爆。”