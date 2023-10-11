周三美市盘前小幅上升 重点谈饮料与零食巨头百事可乐季度业绩

星期三（10月11日）重点：

由于债券收益率下降，美国华尔街股市主要股指期货星期三（10月11日）小幅上升。市场投资者都在等待星期三和星期四（12日）发布的美国通胀数据，包括9月份的生产者和消费者价格指数，以及美国联邦储备局9月份会议纪要。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升10.90点或0.25％，报4369.10点；纳斯达克100指数期货起54.90点或0.36％，报15186.40点；道琼斯指数期货也升高80.30点，报33819.60点。

投资者继续关注中东事态的发展。美联储官员的鸽派言论也推低了美国国债的收益率，让华尔街股市主要股指星期二（10日）连续第三天收高。

标准与普尔500指数星期二上升22.58点，闭市报4358.24点。重量级的道琼斯指数则起134.65点，闭市报33739.30点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.56％或84.36点，以15131.52点收市。

美国股市星期二交易淡静，交易所的总成交量是99亿1000万股，比过去20天的107亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

电脑和打印机制造商惠普公司（HP Inc）宣布，将把年度股息提高5％，并预测2024财年自由现金流会是在31亿美元至36亿美元之间。惠普也说，集团计划“通过股息和股票回购的方式，将2024财年的100％自由现金流返还给股东”。惠普股价在星期三晚上盘前交易上升0.91％，截稿时报26.67美元。

德国凉鞋制造商Birkenstock在美国股市首次公开募股定价为每股46美元，是市场之前预测区域的中值。Birkenstock从售股计划中筹集了15亿美元。以这个股价计算，集团的市值是86亿美元。该股将于星期三在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“BIRK”。

市场传言，Truist Financial将以达约100亿美元的价格，将旗下的保险经纪部门出售给私募股权公司Stone Point。Truist Financial的股价在星期三盘前微退0.07％，截稿时报29.23美元。

星期三下文我们来看看饮料与零食巨头百事可乐（PepsiCo Inc）的最新季度业绩。星期三盘前该股起0.29％，截稿时报164.88美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、超微（Advanced Micro Devices）、Plug Power，以及Opendoor Technologies。截稿时，除了超微股价微跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

百事可乐（PepsiCo Inc）（纳斯达克证券交易所代码：PEP）

虽然调高零售价后业绩表现突出，但是百事可乐的销量却在本季度再次下降。该集团会继续通过小包装，较低价格来推动销售额。（路透社）

饮料与零食巨头百事可乐星期二公布的季度营业额与盈利不仅都超出预期，该巨头还上调了对全年盈利的预测，带动公司股价一开市后就走高。

根据百事可乐截至于今年9月底的第三季度业绩报告，集团营业额同比增长6.7％，达到234亿5000万元。百事可乐第三季度净利是30亿9000万美元，即每股净利2.24美元，比去年同期的27亿美元净利，即每股净利1.95美元高。如果不计特殊项目，调整后的每股盈利则是2.25美元。

此外，LSEG之前收集到的分析师平均预测是营业额233亿9000万美元，每股盈利2.15美元。以这两个上下业绩指标来看，百事可乐业绩表现相当出色。

目前，百事可乐高管们也预计，以稳定货币计算，本财年每股盈利将取得13％的增长率，比之前预测的12％来得高。这也是百事可乐连​​续第三个季度，上调全年业绩预测。

虽然调高零售价后业绩表现突出，但是百事可乐的销量却在本季再次下降。百事可乐高管们说，集团现在还在继续缩小零食和饮料的份量，希望能够通过小包装、较低价格来推动销售额。这个策略为消费者带来了更实惠的选择，但是也在一定程度上打击到销量。

业绩报告也显示，百事可乐北美市场饮料部的销量下降了6％。集团首席执行官拉瓜塔（Ramon Laguarta）说，为了保持盈利率，集团减少了瓶装水业务的促销活动。但是没有了促销活动，这些饮料的销量也跟着缩减。

在第三季度里，桂格食品在北美市场的销量增长了1％；菲多利的销量则持平。（彭博社）

百事可乐的北美市场的食品部表现就比饮料部稍微好些。桂格食品（Quaker Foods）在北美市场的销量增长了1％；菲多利（Frito-Lay）的销量则持平。

展望2024财年，百事可乐高管们预计，有机营业额增长率相信能达到4％至6％区域的高端，而以核心固定汇率计算的每股盈利估计能实现高个位数增长。

在Tipranks的16名分析师中，有11名给予百事可乐股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是197.27美元。