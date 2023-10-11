燃料耗尽 加沙被迫关闭唯一发电厂

加沙电力局称，在以色列的轰炸和围困下，加沙地带唯一的发电厂在燃料耗尽后于星期三（10月11日）关闭。

综合法新社和《纽约时报》报道，加沙电力局局长伊斯梅尔（Jalal Ismail）发声明说：“加沙地带唯一的发电厂于星期三下午2时（新加坡时间晚上7时）停止运作。”

加沙当局警告，若当地失去电力或燃料，医院和急救服务将无法运转。加沙最大的希法医院（Al-Shifa Hospital）院长萨利马（Dr. Muhammad Abu Salima）说，医院备用发电机的燃料最多还能维持四天。

萨利马补充说，医院已经限制了用电量，只提供必要的服务。

据了解，救援人员正在加沙坍塌的废墟中挖掘被掩埋的幸存者，然而，随着燃料供给即将耗尽，外加以军空袭力度持续增强，救援行动变得十分困难和危险。

以色列南部城市阿什凯隆医院的儿童发展中心，被敌方导弹击中后，燃起大火。（路透社）

另一方面，以色列南部城市阿什凯隆（Ashkelon）的一家医院发言人星期三称：“医院的儿童发展中心被一枚来自加沙的导弹直接击中。”

以色列官方数据显示，截至目前，至少1200名以色列人死亡，约2900名以色列人受伤，约150人被哈马斯俘虏。

加沙卫生部通报称，以色列已在加沙地带和约旦河西岸打死至少1055名巴勒斯坦人，另有约5184人受伤。