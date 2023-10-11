欧航局探测器发现约50万颗新恒星

欧洲航天局宣布，“盖亚”（Gaia）空间探测器获取的数据帮助研究员在半人马座欧米伽星团发现约50万颗此前从未被探测到的恒星，并精确定位了太阳系内超过15万颗小行星的位置。

新华社报道，2022年6月，欧航局发布了借助“盖亚”空间探测器采集的第三批银河系探测数据，绘制出较为完整的银河系多维地图，涵盖了近20亿颗恒星、超过80万个银河系双星系统等的数据。

欧航局星期二（10月10日）发布新闻公报称，2022年发布的银河系多维地图未能完全涵盖天空中恒星特别密集的区域，例如球状星团。这些星团是宇宙中最古老的物体之一，对于研究宇宙的过去具有突出价值。但是，球状星团明亮的核心区域充满了恒星，使望远镜难以获得清晰的图像，从而构成“宇宙拼图中缺失的部分”。

欧航局称，为了填补星系地图上的空白，“盖亚”探测器选择了半人马座欧米伽星团，这是从地球上可以看到的最大的球状星团。

“盖亚”探测器不像通常那样只关注单个恒星，而是启用了特殊模式，在每次星团进入视野时真实地绘制星团核心周围更广阔的天空。据悉，“盖亚”探测器目前正在以这种方式探索另外八个区域。

德国莱布尼茨天体物理研究所研究员、“盖亚”合作项目成员阿列克谢·明茨指出，这些新数据不仅能够填补星系地图上的空缺，还有助于研究星团结构、恒星分布方式、移动方式等，从而创造出完整的半人马座欧米伽星团的大比例地图。

此外，欧航局还表示“盖亚”探测器的数据精确定位了156823颗小行星的位置，从而提高了对附近宇宙空间小型天体的认知。探测器采集的数据还为印证引力透镜效应提供了线索。

“盖亚”探测器于2013年12月升空，次年7月正式投入科学观测，其主要任务是通过绘制银河系及其他星系的多维地图进行“恒星普查”。探测器将继续扫描深空，直到2025年燃料耗尽。