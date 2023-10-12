NASA公布小行星“贝努”样本影像

美国国家航空航天局首次公布小行星“贝努”（Bennu）表面样本的照片、视频及初步研究成果。

美国国家航空航天局（NASA）星期三（10月11日）在直播画面中展示的“贝努”表面岩石和尘土呈黑色，个体尺寸均不到2.5厘米。

NASA说，初步研究发现，“贝努”样本中有“高碳含量”和含水的证据。NASA局长尼尔森说，样品中含有大量以水合粘土矿物形式存在的水。

在新闻发布会上，无人探测器“奥西里斯-REx”（OSIRIS-REx）的样本分析师格拉文（Daniel Glavin）将样本描述为“富含有机物”。他说：“这是令人难以置信的物质。这些东西是天体生物学家的梦想，我迫不及待地想研究它。”

美国国家航空航天局局长尼尔森星期三在新闻发布会上说，“贝努”样本中有“高碳含量”和含水的证据。（法新社）

这份样本是NASA的“奥西里斯-REx”在三年前采集的，并在最近的飞越期间以封闭胶囊的形式交付到地球。科学家们希望通过研究这些物质，能够揭示太阳系的起源和地球生命的发展。

“奥西里斯-REx”的首席研究员劳雷塔（Dante Lauretta）说，样本中不同大小的石头将为科学研究提供宝贵的信息。他强调，这样的太空物质通常不会以陨石的形式到达地球表面，这使科学家们更加兴奋地研究。

贝努被认为是太阳系中最危险的小行星，但NASA估计它在2182年与地球碰撞的可能性非常低，仅为0.037%。