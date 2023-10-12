一马特工队：高盛过早启动国际仲裁

高盛集团起诉马来西亚政府违反协议，要求国际仲裁。一马公司特工队对此感到惊讶，认为高盛过早启动国际仲裁程序。

《当今大马》报道，一马公司特工队主席佐哈里星期四（10月12日）指出，就高盛需支付马国2亿5000万美元（约3亿4044万新元）临时赔款一事，双方仍在展开“善意协商”。

他说：“一马公司特工队对高盛集团的行为感到非常惊讶，因为双方还在善意协商的阶段，以友好解决任何争端。然而，鉴于最近发生的事件，马国政府将准备回应，并确保这过程遵循既定的法律框架，同时确保马国人民的利益获得保障。”

佐哈里也是巫统蒂蒂旺沙国会议员。他说，高盛有义务在去年8月18日支付2亿5000万美元，但马国政府之后四度同意延长这个期限。

他指出，马国政府每次延期三个月，最新的第四度延期是在11月8日截止。

他说明，这意味着，双方仍处于“善意协商”的阶段，而马国作为受害方则认为，高盛挑起仲裁诉讼仍为时过早，没有适当考虑必要的先决条件。他质疑高盛是为了转移焦点。

路透社周四报道，高盛周三在伦敦国际仲裁院起诉马国政府违反协议，没有适当评估高盛所担保的资产，以及追回其他资产，因此要求国际仲裁。

2020年7月，高盛与时任首相慕尤丁领导的马国政府，就一马公司案达成总额39亿美元的和解协议，其中包括25亿美元现金，以及14亿美元的资产担保。

佐哈里指出，根据这项和解协议，如果马国未能在去年8月18日前回收5亿美元资产，高盛将有义务支付2亿5000万美元的临时付款。

高盛去年提交文件，指与马国政府就赔偿事宜出现分歧，指控马国单方面减少一项资产的8000万美元价值，同时拒绝将大量额外资产纳入赔偿的计算内。高盛指出，双方有三个月的时间解决争端，否则将提交仲裁。