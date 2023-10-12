Birkenstock上市首日遇冷 股价跌近13％

德国鞋类制造商Birkenstock上市首日股价下跌12.6%，收报40.2美元（约54.77新元）。这或为刚刚出现复苏迹象的首次公开售股（IPO）市场蒙上阴影。

根据彭博社整理的数据，这家德国公司在美上市首日的表现是两年来10亿美元及以上规模的IPO中表现最差的。如果将时间线拉长，在过去一个世纪的300多宗类似规模的美国IPO中，也仅有13家的表现比Birkenstock更差。

IPO追踪机构复兴资本（Renaissance Capital）的高级IPO市场策略师肯尼迪（Matthew Kennedy）表示，今年早些时候上市首日的强劲上涨，可能吸引了一些“热钱”进入近期的IPO中，这推高了它们的价格。但此前的新股表现不佳，令投资者受损，所以投资者不愿再为后来新上市的股票支付高价，就不足为奇了。

9月是自2022年1月以来美国IPO规模最大的月份，其中，市场比较关注的包括晶片巨头ARM Holdings和在线食品杂货配送公司Instacart的IPO。Arm的股价较发行价小幅上涨7.2%，而Instacart的股价较发行价低17%。这些公司以及Birkenstock好坏参半的表现，让市场疑虑其他预备上市的起步公司，包括运动服品牌Vuori、减肥药制造商Carmot Therapeutics等是决定继续前进还是暂缓观望。