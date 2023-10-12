德总理称伊朗对以巴冲突有责任 中止对巴援助

德国总理朔尔茨宣布打击支持巴勒斯坦激进组织哈马斯的组织萨米杜恩（Samidoun），同时表明伊朗对允许哈马斯发展壮大并对以色列发动袭击负有责任。

综合路透社和法新社报道，朔尔茨星期四（10月12日）出席议会期间做出上述表态。他在发表讲话时说：“虽然目前没有明确证据显示伊朗在行动上支持了（哈马斯的）这次懦夫式的袭击，但我们都清楚，如果没有伊朗的支持，哈马斯永远不可能发动这次史无前例的袭击。”

朔尔茨补充道，可以预见的是，加沙地带平民的苦难可能会进一步加深，“而这也是哈马斯及其对以色列的攻击造成的”。

他在讲话中宣布，德国将在国内禁止所有为哈马斯筹款和提供其他支持的活动，并将禁止支持国际活动组织萨米杜恩。报道称，萨米杜恩自称支持以色列监狱中的巴勒斯坦囚犯，但德国当局称该组织宣扬仇恨言论并呼吁摧毁以色列。

以色列和巴勒斯坦上星期六（7日）爆发新一轮冲突后，德国柏林曾发生声援哈马斯对以袭击的街头活动。朔尔茨星期四也在议会对国内的反犹主义和反以色列活动发表谴责。

他也对议会表示，政府将中止对巴勒斯坦内的所有发展援助，直至完成审查。朔尔茨说，审查的衡量标准是“这些项目是否、如何最好地服务于地区和平及以色列的安全”，在审查结束前，德国不会提供任何新的发展合作资源。

朔尔茨还说，当前的重点是要努力避免地区暴力进一步升级。他也警告以色列邻国黎巴嫩境内的黎巴嫩真主党（Hezbollah）不要冒险袭击以色列。

此外，朔尔茨称他与埃及总统塞西保持着密切联系，并将于星期四与土耳其总统埃尔多安通话，也将会见卡塔尔埃米尔（Emir，即国家元首），“三位领导人都能在缓和（以巴）局势方面发挥重要作用”。

另据路透社当天晚些时候报道，德国外交部长贝尔伯克将于星期五（13日）飞往以色列，以示团结。