以巴冲突逾2700人死 以称不会向加沙提供人道主义援助

以巴冲突升级已致以色列和巴勒斯坦两地超过2700人死亡。以色列称，在所有人质获释之前，不会从人道主义角度打破对加沙地带的围困。

路透社报道，以色列公共广播公司星期四（10月12日）称，以色列的死亡人数已经上升至1300多人，其中大多数是在家中、街头或是舞会上被枪杀致死的平民。

加沙卫生部星期四（10月12日）说，加沙地带已有1417人丧生，其中包括447名儿童和248名妇女；另有6268人受伤。还有10名巴勒斯坦医疗人员在空袭中遇难。

上星期六（7日），以色列和巴勒斯坦爆发新一轮冲突。以色列总理内坦亚胡星期三（11日）在电视讲话中表态称，要将巴勒斯坦激进组织哈马斯的成员赶尽杀绝。以防长加兰特表明，将确保哈马斯“从地球上消失”。

路透社称，以色列现已将加沙地带这块拥有230万人口的飞地完全包围，并发动了以巴冲突75年历史上最为猛烈的轰炸行动。

加沙当局说，唯一的发电站已经关闭，医院的应急发电机也耗尽了燃料。红十字会国际委员会指出，加沙地带还有一些燃料用于发电，但可能也只够维持几个小时而已。

国际委员会地区主任卡博尼（Fabrizio Carboni）星期四在声明中说，以巴冲突升级造成的人类苦难令人发指，“我恳请双方减少平民的痛苦”。

以方已经切断了对加沙的供电。卡博尼指出，随着加沙的断电，医院也失去了电力供应，在保温箱中的新生儿和需要吸氧的老年患者因此面临危险；肾透析、X光拍摄等都无法操作，医院“有可能变成停尸房”。

然而，以色列能源部长卡茨星期四在社媒平台发文说：“向加沙提供人道主义援助？在以色列人质返回家园之前，以方不会开启任何电闸开关，不会打开任何一支消防栓，也不会放进任何一辆燃料车。人道主义要有来有往（Humanitarian for humanitarian），没人应该对我们进行道德说教。”

彭博社称，以色列军方表示已证实哈马斯至少绑架了97人作为人质。国防军发言人星期四说，当局已经通知了任职的家属。不过，国防军并未具体说明这97人是否均为以色列人，还是也包括外国人；也并未透露以方是否知道这些人被绑架时是生是死。

与此同时，法新社报道，以色列军方发言人赫克特（Richard Hecht）对记者说，以军还在等待政治领导人就“可能的地面入侵”做出决定，但部队已经在“为地面行动做准备”。“我们正在为下一阶段的战争做准备……为多种行动应急计划做准备。”

赫克特说，以军可能会采取空中行动，亦或海空结合。他指出，巴勒斯坦枪手仍在试图从海上渗透以色列，以军仍在努力确保加沙围栏安全。