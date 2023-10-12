周四美市盘前走高 重点谈德国凉鞋制造商Birkenstock首日挂牌

星期四（10月12日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（10月12日）小幅上涨。

根据美国联邦储备局在9月19日至20日的会议纪要，美联储官员在会议中指出，经济、油价和金融市场的不确定性，支持“谨慎决定额外政策紧缩”的决定。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.30点或0.40％，报4394.30点；纳斯达克100指数期货起58.40点或0.38％，报15299.50点；道琼斯指数期货则升高117.90点，报33922.80点。

在经历一天的波动交易后，华尔街股市主要股指在隔夜（星期三）均收高。标准与普尔500指数隔夜上升18.71点，闭市报4376.95点。重量级的道琼斯指数则起65.57点，闭市报33804.87点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高了0.72％或109.60点，以15241.12点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是100亿股，比过去20天的107亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

微软（Microsoft）股价在盘前下跌0.40％，截稿时报331.08美元。微软之前收到美国国税局的通知，称微软在2004年至2013年期间欠税289亿美元，外加加利息和罚款。

达美航空（Delta Air Lines）预料会在星期四发布第三季度业绩。市场投资者对航空业需求和燃料成本密切关注，希望能够从达美航空业绩得到更多讯息。达美航空股价在盘前上涨2.72％，截稿时报36.96美元。

内衣和睡衣制造商维多利亚的秘密（Victoria’s Secret & Co）预计，集团今年第三季度调整后的营运亏损将在4500万美元至6500万美元之间，比之前预测的4500万美元至7500万美元缩窄了。这个消息带动公司股价在盘前起了2.48％，截稿时报15.30美元。

星期四下文我们来看看隔夜首次挂牌的德国凉鞋制造商Birkenstock的股价走势。今晚盘前该股起0.40美元，截稿时报40.60美元。

盘前活跃股按序：Plug Power、达美航空、特斯拉、英伟达和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Birkenstock股票隔夜的开盘价是每股41美元，比该公司之前考虑的发售价范围，即每股44美元至49美元低。（法新社）

Birkenstock（纽约证券交易所代码：BIRK）

德国凉鞋制造商Birkenstock在美国股市首次以每股46美元，公开募股筹集14亿8000万美元。在隔夜首日登场，它的股价却下挫了12.6％，让投资者不禁担心这股刚刚温热起来的公开募股浪潮，可能会很快冷却下来。

根据彭博社报道，Birkenstock股价的首日表现是美国股市两年多以来，公开筹集10亿美元或以上的公司当中，表现最糟糕的股票。数据也显示，在过去一个世纪里，在美市公开募股的300多家同样规模的公司当中，也只有13家公司的股价表现比Birkenstock差。其中排名垫底的是AppLovin Corp。它在2021年4月的收盘价比公开募股价格低了18.5％。

Birkenstock是美国股市过去一个月来的第四家公开募股的公司。Birkenstock股票隔夜的开盘价是每股41美元，比该公司之前考虑的发售价范围，即每股44美元至49美元低。Birkenstock股最后的收盘价是40.20美元。以这个闭市价计算，该公司市值是75亿5000万美元。

Birkenstock这次的售股行动让该公司及它的私募股权所有者L Catterton脱售了3230万股，其中包括公司本身的1080万股，以及L Catterton的2150万股。根据提交给美国证券交易委员会的文件，在售出上述股权之后，他们仍在Birkenstock持有约83％的股权。

与许多计划公开募股的公司不同的是，Birkenstock是一家有利可图的公司。在截至今年6月30日为止的九个月里，该公司的净利是1亿零300万欧元（约1亿零900万美元），营业额是11亿2000万欧元，而去年同期的净利则是1亿2900万欧元，营业额是9亿2500万欧元。

Birkenstock的主要客户：千禧一代消费者就占了该品牌销售额的31％，婴儿潮代则占30％。（法新社）

不仅如此，拥有路易威登（Louis Vuitton）的LVMH，它背后的法国奢侈品大亨阿尔诺（Bernard Arnault）的家族控股公司，不仅已是Birkenstock的股东，他们还承诺会在公开募股行动中，另外再购买Birkenstock总值3亿2500万美元的股票。

有LVMH做后盾，难怪Birkenstock多次与不同奢侈品牌合作，例如：Dior、Manolo Blahnik和Valentino等。最近上映的芭比（Barbie）电影更是带动了Birkenstock鞋的销量，因为影片中的女主角罗比（Margot Robbie）在一个场景就是穿着一双粉色的Birkenstock鞋。所以不难理解为什么千禧一代消费者就占了该公司销售额的31％。