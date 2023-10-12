布林肯：有美国在 以色列永远不用孤身作战

美国国务卿布林肯在以色列特拉维夫会见以总理内坦亚胡，向内坦亚胡表明了美国的坚定支持。

综合路透社和法新社报道，布林肯星期四（10月12日）抵达特拉维夫并与以色列总理内坦亚胡会面。布林肯对内坦亚胡说：“我们在这里，我们哪儿都不去。（We’re here, we’re not going anywhere.）”

布林肯还对内坦亚胡表明，以色列或许足够强大，能靠自己保卫国家，“但只要美国存在，你们就不会、永远用不着（孤身作战）。我们会一直站在你们这边。”

布林肯与内坦亚胡共同出席记者会，两人握手以示美以团结。（法新社）

布林肯还以个人身份发言说，他“不仅作为美国国务卿，也作为一名犹太人”，同时“作为一名丈夫和年幼孩子的父亲”来到以色列，他对遇害家庭的遭遇表示共情。

布林肯对内坦亚胡讲述了自己的祖父如何在纳粹集中营中幸存下来，并称自己从个人角度理解“哈马斯的屠杀给以色列乃至世界各地犹太人带来的令人痛心的回响”。

他表明，以色列有义务进行自卫，从而确保越境袭击永远不会再次发生。他也与内坦亚胡就以色列如何做到这一点进行了讨论。

布林肯说：“我们民主国家与恐怖分子的区别在于，我们努力追求不同的标准，即使这很困难。”他指出，这就是采取一切可能的预防措施来避免伤害平民非常重要的原因。

布林肯也说，巴勒斯坦人也有“合理的愿望”，但“我们知道（巴勒斯坦激进组织）哈马斯并不代表巴勒斯坦人民，也不代表他们对安全、自由、公正机会和尊严的平等生活的合理愿望”。他表示，任何希望和平与正义的人，“都必须谴责哈马斯的恐怖统治”。

以色列总理内坦亚胡对美国的支持表示感谢，并强调哈马斯应该得到与伊斯兰国组织（ISIS）一样的待遇。“正如伊斯兰国组织被粉碎一样，哈马斯也将被摧毁。对待哈马斯的方式，应该与对待伊斯兰国组织的方式一模一样。”

以巴冲突升级已致双方超过2700人丧生，还有不少外国公民在两地遇难，各国纷纷安排撤侨行动，争取本国公民平安。布林肯星期四指出，目前已经有至少25名美国公民在以巴冲突中丧生。他呼吁双方保持克制，采取一切可能的手段来保护平民免于伤害。

路透社称，一名美国国务院高级官员匿名透露，华盛顿正在努力推动有关为平民提供安全通道的谈判，其中包括大约500名至600名居住在加沙的美籍巴勒斯坦人。

路透社指出，遏制冲突是华盛顿的当务之急，布林肯一直在与跟伊朗和受伊朗支持组织有关的地区盟友交谈，要求他们劝告伊朗不要插手。上述匿名官员说，美方希望外界看到华盛顿致力于让其他各方远离这场冲突。

路透社的另一篇报道称，美国国防部长奥斯汀星期四在布鲁塞尔北约总部说，美国军方不会对向以色列提供的安全援助附加任何条件，华盛顿期待以色列军队“做正确的事”。

在哈马斯上星期六（7日）对以色列发动突袭后，美国一直在紧急向以色列提供防空系统和弹药，帮助以色列打击哈马斯。奥斯汀星期四发表讲话时还说，美国也没有看到任何迹象表明黎巴嫩真主党正在集结部队，准备袭击以色列，从而扩大冲突。

布林肯与以色列总统赫佐格会晤后共同出席记者会。（路透社）

布林肯星期四还在特拉维夫会见了以色列总统赫佐格。美方官员说，布林肯星期五（13日）将访问卡塔尔，与卡塔尔高层官员讨论以巴冲突问题。