布林肯：有美国在 以色列永远不用孤身作战

美国国务卿布林肯在以色列特拉维夫会见以总理内坦亚胡,向内坦亚胡表明了美国的坚定支持。

综合路透社和法新社报道,布林肯星期四(10月12日)抵达特拉维夫并与以色列总理内坦亚胡会面。布林肯对内坦亚胡说:“我们在这里,我们哪儿都不去。(We’re here, we’re not going anywhere.)”

布林肯还对内坦亚胡表明,以色列或许足够强大,能靠自己保卫国家,“但只要美国存在,你们就不会、永远用不着(孤身作战)。我们会一直站在你们这边。”

布林肯与内坦亚胡共同出席记者会,两人握手以示美以团结。(法新社)

布林肯还以个人身份发言说,他“不仅作为美国国务卿,也作为一名犹太人”,同时“作为一名丈夫和年幼孩子的父亲”来到以色列,他对遇害家庭的遭遇表示共情。

布林肯对内坦亚胡讲述了自己的祖父如何在纳粹集中营中幸存下来,并称自己从个人角度理解“哈马斯的屠杀给以色列乃至世界各地犹太人带来的令人痛心的回响”。

他表明,以色列有义务进行自卫,从而确保越境袭击永远不会再次发生。他也与内坦亚胡就以色列如何做到这一点进行了讨论。

布林肯说:“我们民主国家与恐怖分子的区别在于,我们努力追求不同的标准,即使这很困难。”他指出,这就是采取一切可能的预防措施来避免伤害平民非常重要的原因。

布林肯也说,巴勒斯坦人也有“合理的愿望”,但“我们知道(巴勒斯坦激进组织)哈马斯并不代表巴勒斯坦人民,也不代表他们对安全、自由、公正机会和尊严的平等生活的合理愿望”。他表示,任何希望和平与正义的人,“都必须谴责哈马斯的恐怖统治”。

以色列总理内坦亚胡对美国的支持表示感谢,并强调哈马斯应该得到与伊斯兰国组织(ISIS)一样的待遇。“正如伊斯兰国组织被粉碎一样,哈马斯也将被摧毁。对待哈马斯的方式,应该与对待伊斯兰国组织的方式一模一样。”

以巴冲突升级已致双方超过2700人丧生,还有不少外国公民在两地遇难,各国纷纷安排撤侨行动,争取本国公民平安。布林肯星期四指出,目前已经有至少25名美国公民在以巴冲突中丧生。他呼吁双方保持克制,采取一切可能的手段来保护平民免于伤害。

路透社称,一名美国国务院高级官员匿名透露,华盛顿正在努力推动有关为平民提供安全通道的谈判,其中包括大约500名至600名居住在加沙的美籍巴勒斯坦人。

路透社指出,遏制冲突是华盛顿的当务之急,布林肯一直在与跟伊朗和受伊朗支持组织有关的地区盟友交谈,要求他们劝告伊朗不要插手。上述匿名官员说,美方希望外界看到华盛顿致力于让其他各方远离这场冲突。

路透社的另一篇报道称,美国国防部长奥斯汀星期四在布鲁塞尔北约总部说,美国军方不会对向以色列提供的安全援助附加任何条件,华盛顿期待以色列军队“做正确的事”。

在哈马斯上星期六(7日)对以色列发动突袭后,美国一直在紧急向以色列提供防空系统和弹药,帮助以色列打击哈马斯。奥斯汀星期四发表讲话时还说,美国也没有看到任何迹象表明黎巴嫩真主党正在集结部队,准备袭击以色列,从而扩大冲突。

布林肯与以色列总统赫佐格会晤后共同出席记者会。(路透社)

布林肯星期四还在特拉维夫会见了以色列总统赫佐格。美方官员说,布林肯星期五(13日)将访问卡塔尔,与卡塔尔高层官员讨论以巴冲突问题。