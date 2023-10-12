叙利亚：以军空袭大马士革和阿勒颇主要机场

叙利亚国家电视台说，以色列星期四（10月12日）对叙利亚首都大马士革国际机场、北部城市阿勒颇机场发动空袭。

路透社引述当地媒体Sham FM称，叙利亚防空部队对这两起袭击进行了反击。叙利亚国家通讯社（SANA）引述一名叙利亚军方消息人士称，以军“连发导弹”同时袭击了这两个空港，这是为了转移世界对以色列和哈马斯战争的注意力。

目前，遭袭的两个机场已经暂时无法使用。

路透社称，以军通常不对此类事件发表评论，星期四也没有立即发声。

多年来，以色列一直在叙利亚境内对其认为与伊朗有关联的目标实施打击，阿勒颇和大马士革机场便在目标之列。有消息称，对这两个空港的攻击，旨在破坏伊朗对叙利亚的供应线。

这次空袭正值以巴冲突升级之际，以色列对巴勒斯坦激进组织哈马斯的袭击采取强势回击，以巴两地已有超过2600人死亡。与此同时，有观点猜测伊朗在哈马斯背后发挥作用，但美国、法国等国家均表示尚未掌握明确证据来下此定论。

星期四早些时候，叙利亚总统阿萨德刚刚与伊朗总统莱希通了电话，讨论以巴局势。莱希敦促所有回教国家和阿拉伯国家在支持巴勒斯坦人的立场上达成一致。

此外，伊朗外长阿卜杜拉希扬也已开启地区访问，他将到访黎巴嫩和伊拉克，与当局探讨以巴问题。