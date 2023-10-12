巴勒斯坦总统首表态 反对杀害虐待平民

巴勒斯坦总统阿巴斯星期四（10月12日）与约旦国王阿卜杜拉二世在安曼会晤。巴勒斯坦总统办公室在会后发表声明，呼吁“立即结束对巴勒斯坦人民的全面侵略”。

路透社报道，巴勒斯坦总统办公室的声明是阿巴斯（Mahmoud Abbas）在以巴爆发新一轮冲突后，发表的首次公开讲话。阿巴斯反对“双方杀害或虐待平民的做法”。

根据声明，阿巴斯与阿卜杜拉二世在星期四的会晤中，讨论了“如何制止以色列对巴勒斯坦人民的侵略，并向哈马斯控制的加沙地带提供援助和救济”。

阿巴斯指出，以色列国防军和巴勒斯坦武装分子以平民为目标的行为“违反了道德、宗教和国际法”。他敦促巴勒斯坦人“放弃暴力”，并“坚持以国际合法性、民众和平抵抗和政治行动作为实现我们国家目标的途径”。

阿巴斯还在声明中就“加沙地带唯一发电厂因燃料耗尽而停止发电的危险”做出警告，同时呼吁采取行动确保当地电力和水的供应，以及“开放紧急人道主义走廊”。

此外，阿巴斯呼吁“释放平民、囚犯和被拘留者”。路透社报道称，加沙地带据信关押着数十名以色列平民和安全人员，还有被以色列俘虏的巴勒斯坦武装分子。

根据早些时候的报道，以色列官方称哈马斯在上星期六（7日）越境突袭以色列时，绑架了97人作为人质。