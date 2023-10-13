以色列公布平民遇害照片

以色列政府向美国国务卿和北约国防部长出示了儿童和平民惨遭杀害的血腥照片，称这些暴行都是巴勒斯坦激进组织哈马斯所为。

路透社报道，美国国务卿布林肯星期四（10月12日）访问特拉维夫后在新闻发布会上说，他看到一些照片和视频，包括一个满身弹痕的婴儿、被斩首的士兵以及在汽车里或藏身处被活活烧死的年轻人。

布林肯说，“对任何人来说，这些照片画面完全超乎我们所能够理解的范围”，他还说，“这是哈马斯堕落、不人道的最新证据”。

以色列总理内坦亚胡办公室还在社交媒体平台上发布了一张死于血泊中的婴儿和一具被烧焦的儿童遗体的照片，这显然是为了激起全球对哈马斯上周末突袭行动的愤怒。

白宫发言人柯比在星期四的新闻发布会上说，没有理由怀疑内坦亚胡发布照片的真实性，称照片显示哈马斯“彻底堕落”。

同日，巴勒斯坦总统阿巴斯对加沙地带遭到毁灭性的轰炸表示谴责。巴勒斯坦通讯社Wafa引述阿巴斯说：“我们反对双方杀害或虐待平民，因为这些行为违反了道德、宗教和国际法。”

根据加沙卫生部10月12日的统计，至今有1537名巴勒斯坦人死于以色列空袭，其中包括500名儿童和276名妇女，另有6612人受伤。以色列军方说，截至11日，以色列的死亡人数上升至1200人，并有超过2700人受伤。