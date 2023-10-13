朝鲜：可对停靠釜山的美国核动力航母直接发起攻击

朝中社星期五（10月13日）发表评论文章，针对美国“罗纳德·里根”号核动力航母星期四（12日）进入韩国釜山港，并于日前参与美日韩针对朝鲜进行的海洋拦截与反海盗演习，谴责美国不断向朝鲜半岛派遣及部署战略核资产，认为这是“迫使地区形势陷入不可挽回的破产局面的严重军事挑衅行为”。

朝中社文章称，朝军可以直接对这艘美国航母发起攻击，还说朝鲜最具威力且迅速的首次攻击，不仅针对美国用于盟友的延伸威慑手段，还将包括在朝鲜半岛及周边地区安营扎寨的“邪恶根据地”。

韩联社指朝鲜的上述表述，可被解读为朝军能够直接攻击里根号核动力航母以及驻韩、驻日美军基地。

朝中社文章强调，美国把宣称“足够打一场战争”的核动力航母战斗群派到朝鲜半岛水域，这本身就说明，美国对朝核攻击企图及其实施情况已进入有系统的、可见的最严重阶段。文章警告说，朝鲜公布的核武器使用原则允许朝鲜在遭到或判断即将遭到核武器攻击时，可采取必要的行动程序。

文章重申，朝鲜武装力量将彻底遏制并击退美国及其追随势力企图在半岛地区挑起核战争的鲁莽行动。

韩联社报道，美国“罗纳德·里根”号核动力航母10月9日和10日在济州东南方向公海参加美日韩海洋拦截与反海盗演习，12日驶入韩国釜山港。以“罗纳德·里根”号为首的美军第五航母战斗群将在釜山作战基地停留至16日。