联合国：以军命令110万加沙平民24小时内迁移到南部

联合国说，以色列军方星期四（10月12日）晚通知联合国，加沙地带的110万巴勒斯坦人应在24小时内迁移到加沙地带南部。

综合彭博社和路透社报道，联合国说，这是一项“不可能任务”，并呼吁以色列逆转决定。

联合国发言人杜加里克发表声明说：“联合国认为，进行如此大规模的迁移，必然会导致毁灭性的人道主义后果。联合国强烈呼吁以色列撤销这类命令。这已经是一场悲剧，不能让它演变成一场更大的灾难。”

杜加里克说，以色列军方的命令涵盖联合国人员，以及在联合国庇护设施，包括学校、卫生中心和诊所里的人员。

巴勒斯坦人担心，这可能是以色列发动地面进攻的前兆。以色列军方没有立即对报道发表评论，以色列驻纽约联合国代表团没有立即回应置评请求。

路透社早前报道，以色列已开始在约旦河西岸加沙地带附近集结坦克。以色列国防军总参谋长哈莱维说，以军将从哈马斯上周突袭的安全疏漏中吸取教训，他说：“我们将吸取教训和进行调查，但现在是开战的时候。”

巴勒斯坦激进组织哈马斯10月7日突袭以色列，至今夺走1300条人命，这是以色列这一代人面临的最严重袭击。加沙地带当局说，以色列的反击行动至今已造成1500多名巴勒斯坦人死亡。

加沙地带是一小块海滨飞地，夹在以色列和埃及之间，是巴勒斯坦领土中较小的一块，也是被围困最严重的一块。