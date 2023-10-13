取消人民力量革命日为公共假期 菲总统被指粉饰家族过去

菲律宾总统小马可斯取消了纪念推翻其独裁者父亲的“人民力量”革命周年纪念日的公共假期，再次引发人们对他试图粉饰家族过去的指控。

法新社报道，1986年2月，人民力量革命推翻了现任总统小马可斯的父亲、已故独裁者老马可斯，迫使马可斯家族流亡美国。批评者称马可斯独裁统治是一段侵犯人权和黑暗腐败的时期，导致菲律宾深陷贫穷。

2000年，菲律宾时任总统埃斯特拉达宣布2月25日为“特殊国定假日”。人们通常会在这一天举行集会以纪念民主的恢复。

小马可斯于2022年当选总统，他颂赞父亲治理菲律宾20年的政绩。

尽管菲律宾抗议者今年2月25日举行了集会庆祝“人民力量革命”37周年，但是根据星期五（13日）发布的总统公告，2024年的假期安排完全没有提及“人民力量革命”周年纪念日。

菲律宾人权组织Karapatan表示，删除纪念日表明了小马可斯政府对“追求正义、真相和问责的有意义的社会行动”的蔑视。

小马可斯办公室星期五发表声明解释说，“人民力量革命”周年纪念日并未列入“特殊非工作日”，因为明年2月25日是星期天。

声明称：“宣布这一天为特殊的非工作日假期对社会经济影响很小，因为与大多数工人的休息日重合。”

然而，尽管明年的圣母无染原罪节（Immaculate Conception）也在星期天，但假期安排中仍为此保留了一个特殊的非工作日。