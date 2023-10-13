哈马斯要求加沙平民不要撤离

在以色列军方星期五（10月13日）通知加沙地带超过100万平民在预计可能造成大量人员伤亡的地面入侵之前向南迁移后，哈马斯呼吁加沙地带的居民不要离开家园。

路透社报道，以色列已经对加沙发动了有史以来最猛烈的空袭，人们猜测以色列将进一步发动大规模入侵，以消灭哈马斯。

由于地面入侵似乎迫在眉睫，以色列坦克在边境附近集结，双方都在进行心理战。

以色列军方表示：“加沙城的平民，为了自己和家人的安全，请向南部撤离，并与利用你们作为人肉盾牌的哈马斯恐怖分子保持距离。”

哈马斯称，著名的加沙哈马斯神职人员瓦尔扎德在以色列对加沙的空袭中丧生。几周前，他的儿子在围栏沿线的边境抗议活动中被杀。

哈马斯内政部发言人博佐姆敦促世界各地的阿拉伯人，特别是与以色列接壤的国家的阿拉伯人支持加沙人民。

“我们告诉加沙北部和加沙城的人民，待在家里，待在自己的地方。通过对平民进行屠杀，占领者想再次将我们从我们的土地上赶走。”

“1948年的流离失所不会发生。我们会死，我们不会离开。”博佐姆在加沙城希法医院举行的新闻发布会上说。

在狭窄、人口稠密的加沙地带，离开会很困难。除了无情的空袭之外，以色列军队已经摧毁了道路，平民几乎无法逃脱。