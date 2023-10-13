周五美市盘前走低 重点谈达美航空最新季度业绩

星期五（10月13日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（10月13日）下跌。市场投资者密切关注美国多家大银行即将发布的季度财报。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低7.30点或0.17％，报4342.30点；纳斯达克100指数期货也下跌60.60点或0.40％，报15123.50点；道琼斯指数期货则微起0.30点，报33631.40点。

美国国债收益率在隔夜（星期四）的国债拍卖会上被推高，导致华尔街股市主要股指隔夜收低。

标准与普尔500指数隔夜下跌27.34点，闭市报4349.61点。重量级的道琼斯指数则跌173.73点，闭市报33631.14点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.37％或57.02点，以15184.10点收市。

美国股市隔夜的交易开始活跃，交易所的总成交量是109亿1000万股，比过去20天的107亿5000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）和花旗集团（Citigroup）即将在星期五较迟时候发布季度业绩。这三大银行的股价在盘前起落不一；截稿时，摩根大通跌0.77％、富国银行起2.92％、花旗集团起0.39％。

全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）星期五的业绩报告显示，由于市场反弹吸引投资者投资基金，该集团的第三季度盈利增长了13％。不过贝莱德股价在盘前却退低0.22％，截稿时报634.75美元。

微软（Microsoft）以750亿美元收购动视暴雪（Activision Blizzard）的交易，已获得英国监管机构的批准，为完成交易扫清了障碍。英国竞争与市场管理局星期五说，微软将动视暴雪视频游戏的云流媒体版权转让给法国育碧公司（Ubisoft），消除了这项交易对竞争构成的威胁。微软股价在盘前退低0.43％，截稿时报329.75美元。

星期五下文我们来看看美国达美航空（Delta Air Lines）的最新季度业绩。今晚盘前该股下跌0.21美元，截稿时报34.94美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Plug Power、Palantir Technologies、英伟达（Nvidia）和苹果（Apple）。截稿时，除了Plug Power股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

达美航空说，主舱收入是66亿2000万美元，同比增长12％，而高端产品销售额是显著增长17％，达到51亿1000万美元。（彭博社）

达美航空（Delta Air Lines）（纽约证券交易所代码：DAL）

由于今年夏季全球市场对旅行需求持续保持强劲，尤其是国际旅行更是显著增加，因此美国达美航空第三季度的盈利显著增长了将近60％。不过因为受到燃油价格上涨的压力，该集团预计全年盈利将会是接近早前预测的低端。

达美航空高管们预计，调整后的全年每股盈利会是在6美元至6.25美元的区域。而在今年7月间，该高管们曾预测每股盈利会是在6美元至7美元之间。达美航空也将今年的自由现金流预测，从夏季估计的30亿美元下调至20亿美元。

达美航空说，集团预计今年最后三个月的季度旅行需求将会继续保持强劲，预计营业额将较去年同季度增长9％至12％，季度每股盈利相信会是在1.05美元至1.30美元的区域。这个预测与市场分析师的共识大致相同。

根据达美航空截至今年9月底的第三季度业绩报告，该集团营业额同比增长13％，达到145亿5000万美元。集团季度净利是11亿1000万美元，即每股净利1.72美元，比去年同期的6亿9500万美元，即每股净利1.08元增长了59％。在计入第三方炼油厂销售和其他项目后，达美航空调整后的每股盈利是2.03美元。

LSEG之前收集到的分析师平均预测是营业额145亿6000万美元，每股盈利是1.95美元。因此达美航空这次的盈利表现是超出分析师平均预测的。

另外，尽管达美航空增加了它国内和国际载客量，它在该季度的飞机满载率仍达到88％，比去年同期还多出1个百分点。但是从每名乘客赚取的平均营业额则同比下降1.5％。这主要是近几个月来，因为航班增加，机票价格有所下降。

除了国际旅行激增之外，市场对商务舱或豪华经济舱等高级座位的需求也急剧增加。达美航空说，主舱收入是66亿2000万美元，同比增长12％，而高端产品销售额是显著增长17％，达到51亿1000万美元。

首席执行官巴斯蒂安（Ed Bastian）说：“我知道廉价航空公司正面对着挑战，但我们的优质产品，特别是在美国国内，表现非常好。其中商务旅行已经恢复到2019年水平的80％以上了。”

在Tipranks的14名分析师似乎也非常看好达美航空，他们全部都给予达美航空股“买进”评级，一年期限平均目标价是54.92美元。

联合航空（United Airlines）和美国航空（American Airlines）预料会在下星期公布第三季度业绩。