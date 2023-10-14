声援以色列和巴勒斯坦 中东欧美出现抗议集会

数以万计的示威者在欧美国家、中东和亚洲部分地区举行抗议集会，有人对上周末遭致命突袭的以色列表示支持和同情，也有人声援巴勒斯坦人，谴责以色列为报复巴勒斯坦激进组织哈马斯突袭而加大力度打击加沙地带。

路透社报道，哈马斯突袭以色列后，美国、法国和其他国家的犹太社区举行声援以色列的集会，这是以色列近75年来遭遇的最致命袭击事件。

西方政府和许多西方公民对以色列表示强烈支持和同情，但以色列的报复行动也引发了愤怒，特别是在阿拉伯和回教国家。

在土耳其，人群聚集在回教堂外高喊反对以色列并向哈马斯致敬的口号。在土耳其东南部城市迪亚巴克尔，46岁的企业老板巴坎说：“整个回教世界必须团结起来反对以色列。”

在以色列占领的约旦河西岸纳布卢斯，年轻人在街上纵火并与以色列军队发生冲突。

德国和法国已禁止亲巴勒斯坦示威活动，另一些西方国家则加强犹太教堂和犹太学校的安全措施，担心抗议活动可能引发暴力。

12日，亲以色列学生在美国纽约市哥伦比亚大学举行集会。（路透社）

在美国，以哈双方的支持者都上街抗议，展示团结，纽约和洛杉矶等主要城市也加强了在犹太和回教社区的警力部署。

在华盛顿，一场支持以色列和美国犹太社区的集会在自由广场举行，吸引约200人参加，警方在那里竖起了防护围栏。在纽约，成群结队的抗议者聚集在时代广场附近，要求巴勒斯坦独立，并谴责以色列总理内坦亚胡。

数万名伊拉克人周五也在巴格达中央解放广场集会，他们挥舞巴勒斯坦国旗，焚烧以色列国旗，高呼反美和反以色列的口号。

真主党副领导人卡西姆在黎巴嫩的抗议活动中说，真主党“完全准备好”为战斗做出贡献。 过去一周，真主党已在黎巴嫩边境与以色列发生冲突。