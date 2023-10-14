特朗普忠实拥护者乔丹 赢得共和党众议院新议长提名

美国共和党众议员乔丹赢得共和党的众议院新议长提名，为共和党本周提名的第二位议长人选。

由于仍有数十名共和党人拒绝支持乔丹，共和党决定把众议院新议长投票推迟到下周举行。

路透社报道，共和党众议员星期五（10月13日）为提名新议长举行闭门投票，乔丹以124票击败了前议长麦卡锡的盟友斯科特（Austin Scott）。临时宣布竞选议长的斯科特得81票。

共和党仅以221席的微弱优势控制众议院，乔丹要当选议长必须至少取得217票。民主党在众议院有212席。

共和党提名的首位议长人选斯卡利斯，由于无法在分歧严重的共和党内取得足够支持而在周四宣布退出议长选举。

为极右翼保守派的乔丹是众议院司法委员会主席，也是前总统特朗普的忠实支持者。他在众议院的援助乌克兰法案表决中多数投反对票，并向媒体表明过，如果他成为议长，他将反对向乌克兰进一步提供援助。

众议院民主党领袖杰弗里斯说：“众议院共和党人提名的众议院议长人选，是他们的混乱核心小组主席，一个危险捍卫功能失调和极端主义的人。”

共和党内讧使得众议院无法制定支持以色列对巴勒斯坦激进组织哈马斯发动战争的政策，也无法尽快通过政府支出法案。美国国会日前通过的临时拨款法案，只能让联邦政府运作到11月17日。