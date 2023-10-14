粮农组织：过去30年全球农业因灾害损失约3.8万亿美元

联合国粮食及农业组织（粮农组织）说，过去30年全球农业因灾害事件导致作物和牲畜产量的损失约3.8万亿美元（约5.2万亿新元）。

新华社报道，粮农组织星期五（10月13日）发布一份有关灾害对全球农业生产和粮食安全影响的评估报告。这份名为《灾害对农业和粮食安全的影响》的报告，是粮农组织首次就灾害如何影响农业生产所开展的全球评估。

报告说，农业主要受到气象和水文危险、地质危险、环境危险和生物危险的影响，但武装冲突、化学品等社会危险也构成潜在威胁。

报告指出，全球灾害事件发生频率从1970年代的每年约100起，增加到过去20年的每年约400起，灾害事件的强度和复杂性也在上升。

据报告评估，1992年至2021年期间，灾害对农业生产造成的全球累计损失达3.8万亿美元，平均每年约损失1230亿美元，相当于全球农业年总产值的5%，意味着每年损失约3亿吨农产品。

其中，谷物损失平均每年高达6900万吨，水果蔬菜和糖料作物这两类产品平均每年损失都接近4000万吨，肉类、乳制品和鸡蛋平均每年损失约1600万吨。虽然灾害对高收入国家、中低收入国家和中高收入国家造成损失的绝对值更高，但在低收入国家，尤其是小岛屿发展中国家，这类损失在农业附加值中的占比更高。

报告提出三点主要行动建议，包括完善灾害如何影响农业的数据和信息，制定面向多个部门和多种灾害的减灾方法，加大投资以增强农业对抗灾害的韧性并降低风险。