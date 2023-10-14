公投结果：澳选民反对加强原住民权利

澳大利亚总理阿尔巴尼斯承认，就认可原住民身份而举行的公民投票失败，国家必须寻求新的和解途径。

法新社报道，经过一场充满分裂和种族色彩的公投后，澳选民反对修订已有122年历史的宪法。联邦政府原本的计划是通过公投决定是否修改宪法、在联邦议会设立涉原住民事务的政策咨询机构“原住民和托雷斯海峡岛民之声”，让原住民享有针对国家决策发声的权利。

根据选举委员会星期六（10月14日）的数据，初步结果显示，“反对”阵营以62.2%对37.8%领先“赞成”阵营。投反对票的选民不赞同在1901年宪法中加入修订条文，首次承认原住民和托雷斯海峡岛民（Aboriginal and Torres Strait Islanders）的权利。

争取选民投“赞成票”的阿尔巴尼斯说，对于绝大多数支持公投的原住民来说，这次失败将是“沉重的负担”，非常难以承受。他说：“从明天开始，我们将继续书写这个伟大的澳大利亚故事的下一个篇章……和解必须写入这一章。”

第一位当选众议院议员的澳原住民部长琳达·伯尼（Linda Burney）表示，“今天是悲伤的一天”。

原住民只占澳洲人口的3.8%，支持公投的人认为，在宪法中确立原住民的声音将使澳洲团结起来，并为原住民开创一个新时代。

新华社报道，历史上，澳对原住民实行“种族灭绝”“强迫劳动”，使大批原住民惨遭屠杀和奴役，原住民人口从殖民前的75万至100万人锐减至20世纪30年代的7万4千人。原住民的语言、文化权利也遭到残忍剥夺。

阿尔巴尼斯出任总理后，希望通过公投让原住民拥有对影响他们政策的发言权，改善原住民境遇。