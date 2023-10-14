以军：哈马斯空中部队指挥官死于空袭

以色列军方声称，他们打死了两名哈马斯指挥官，并说他们是一周前哈马斯对以色列进行跨境致命袭击的幕后黑手。哈马斯对此说表示“不评论”。

路透社报道，军方说，他们是哈马斯空中系统指挥官梅拉德·阿布·梅拉德（Merad Abu Merad）以及突击队连长阿里·卡迪（Ali Qadi）。

以色列军方星期六（10月14日）说，阿里·卡迪死于以色列军空袭，但没有具体说明袭击的地点或时间。

哈马斯并未证实此消息。一名哈马斯官员告诉法新社，哈马斯对以色列的说法“不评论”。这名不愿透露姓名的官员只是证实，37岁的阿里·卡迪是哈马斯精锐部队的一名部队指挥官。

巴勒斯坦官员和以色列军方声明均表示，阿里·卡迪是以色列2011年释放的1000多名巴勒斯坦囚犯之一，以色列以他们交换2006年哈马斯俘虏的一名士兵吉拉德·沙利特（Gilad Shalit）。

2005年，阿里·卡迪因绑架和谋杀一名以色列男子而被以色列逮捕，当时媒体报道称，这名男子是以色列内部安全机构辛贝特（Shin Bet）的代理人。

中国通讯社报道，以色列媒体10月14日引述以色列国防军的消息称，自从本轮巴以冲突开始以来，以军已在约旦河西岸逮捕了230多名哈马斯成员。

据巴勒斯坦媒体此前报道，在过去不到24小时的时间里，以色列战斗机对加沙城北部和西部地区、汗尤尼斯市（Khan Yunis）西部和东部地区以及拉法市等地区发动了一系列猛烈袭击，并称以军的大部分目标是居民住宅和医院周边的建筑。